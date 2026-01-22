НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци

За избирателни списъци да се изпозват данните от последното преброяване на населението, за да изчистят "мъртвите души" от списъците на ГРАО. Това е едно от предложенията за промени в Изборния кодекс. Според председателя на Националния статистически институт доц. Атанас Атанасов обаче това противоречи на Закона за преброяването.

Освен това за последните години са починали около половин милион българи, така че "мъртви души" пак ще има. Няма да са включени обаче милионите българи, които живеят в чужбина и по закон не се преброяват в страната.

Председателят на Националната статистика доц. Атанас Атанасов обяснява, че нито е възможно, нито е редно данните от преброяването да се използват за избирателни списъци. Поне три нормативни акта противоречали на това.

доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ: "Първият нормативен акт, това е регламент 223 от 2009 г., който категорично забранява статистически данни да се използват за други цели."

Исканата промяна противоречи още на Закона за статистиката и на Закона за преброяване на населението. От фактическа гледна точка - от преброяването през септември 2021 г. до изборите населението ще се е променило съществено.

доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ: "За тези четири години и половина поне около половин милион души ще бъдат умрели. Или с други думи казано, вместо да изчистим избирателните списъци от "мъртвите души" ние реално ще трябва да гледаме данни, в които реално има умрели."

И още - по време на преброяването се броят хората, които точно в този определен момент живеят в страната, влючително чужденците.

доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ: "И какво ще се окаже? Че ние трябва да включим в списъците хора, които нямат българско гражданство и обратно да няма хора, които имат българско гражданство, но живеят в чужбина. Това си е чисто противоречие с Конституцията."

Българите в чужбина вероятно ще могат да участват в изборите. Това обаче означава дописване в списъците на стотици хиляди имена, което ще доведе до хаос и съмнения, смята доц. Атанасов. Колкото до списъците на ГРАО, които се използват сега, председателят на Статистиката твърди, че "мъртви души" в тях няма.

доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ: "Няма "мъртви души". Това са просто хора, които живеят в чужбина и въпреки че живеят в чужбина те имат право да гласуват... по-скоро наистина е избирателен трик."

Председателят на статистиката казва още, че многократно е обяснявал на депутатите, че данни от преброяването не могат да се използват за гласуване. Надява се разумът да надделее.