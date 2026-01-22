За десета поредна година се проведоха наградите за най-четящи деца в Русе

Най-четящите деца за 2025 г. бяха наградени на станалата вече традиционна церемония в регионалната библиотека в Русе. Събитието се организира за десета поредна година и цели да насърчи любовта към четенето при най-малките. Победител стана 10-годишният Симеон Гюров, прочел повече от 200 книги през годината.

Сред най-новите инициативи на библиотеката е книжното предизвикателство „Аз чета с Библиотечко“, предназначена за малки читатели на възраст между 7 и 13 години. Ефектът от нея до момента е 2400 прочетени книги и раздадени 5 златни карти на деца, прочели над 200 книги.