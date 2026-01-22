БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Музикално училище в Стара Загора събра 1 милион стотинки за нов вибрафон

Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ в Стара Загора успя да събере дарения в размер на 1 милион монети от по една стотинка за по-малко от месец. Така учебното заведение набра 10 000 лева, с които да сбъдне мечтата си да купи нов вибрафон – ударен инструмент, необходим за обучението на младите музиканти.

Музикалното училище разполага с вибрафон на повече от 40 години, който е силно амортизиран и вече не отговаря на изискванията за обучение. Именно това дава началото на идеята за дарителска кампания, с която да бъдат събрани средства за закупването на нов инструмент. Само за 28 дни са събрани 1 милион монети от една стотинка.

Първоначално, замислена като местна инициатива, кампанията бързо надхвърля очакванията на организаторите и в нея се включват хора от цяла България. Инициативата показва, че дори най-малкото дарение може да има голям ефект, когато зад каузата застанат много хора.

Новият вибрафон ще бъде доставен от Австрия и ще даде възможност младите музиканти да се обучават на съвременния инструмент, който намира място в различни музикални жанрове.

Предстои сортирането и преброяването на част от дарените стотинки, но вече е ясно, че ще има и остатък. От ръководството на училището казват, че той ще бъде насочен към две каузи, които гимназията решава да подкрепи.

