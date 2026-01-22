БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир

от Елена Николова
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След подписването на Хартата на Съвета за мир от премиера в оставка Росен Желязков, не закъсняха и политическите реакции у нас. Отново се стигна до сблъсък в позициите на отиващите си управляващи и опозицията.

ОТ ГЕРБ заявиха, че решението за присъединяване към Съвета за мир е взето вчера на заседание на Министерския съвет, на подпис.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС: "Няма позиция, в която да се казва,че не трябва да се участва в международни формати, които са свързани с диалог и които са свързани с това, човек да изрази позицията на своята държава. В момента дипломацията е в това да участваш в активния диалог, а не само да взимаш решения и позиции, които те отдалечават. Смятам, че България да бъде медиатор, да бъде държава - мост по никакъв начин не е в ущърб в националните ни интереси. Това решение ще мине през ратификация в Народното събрание, то по никакъв начин не е и в противоречие на общия европейски консенсус."

"Продължаваме Промяната" - "Демократична България" се обявиха против решението на правителството в оставка страната ни да се присъедини към Съвета и заявиха, че решението е трябвало да бъде обществено обсъдено и взето не скришом - на подпис.

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Грешно, неадекватно и опасно действие на това правителство, което вече е загубило легитимност да взима такива решения. Това е пробив срещу общата политика на ЕС. България се превръща в пореден троянски кон и застава заедно с Орбан, единствено от останалите европейски държави там, е много тревожно. Тревожно е, защото останалите държави там са Беларус и държави с авторитарни режими.България не следва да има място там преди да бъде взета позиция на ЕС."

Асен Василев, ПП-ДБ: "Това, което те направиха, е, че ни поставиха между най-бедната държава в ЕС - Унгария, и Беларус и ни наредиха до всички други бивши републики на Съветския съюз. Явно ГЕРБ вече е граждани за евразийско развитие на България, а не граждани за европейско развитие на България. Когато България е натикана в кьошето до Унгария, това означава, че сме прекъснали диалога с европартньорите."

В позиция във Фейсбук лидерът на ДПС и председател на ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски приветства решението за присъединяването на страната ни към Съвета. Поздрави премиера в оставка Росен Желязвков и правителството за, по думите му, решителната за бъдещето на страната ни крачка. Изтъкна и значимостта от участието в инициативата, която цели постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони.

Преди подписването на Хартата от "БСП -Обединена левица" също коментираха.

Наталия Киселова, "БСП -Обединена левица": "Воденето на външната политика е компетентност на Министерския съвет, според мен е редно комуникация между президента Йотова и МС, който и да е той, защото става въпрос за финансов ангажимент, редно е да има решение на правителството. Ако има решение, тогава трябва да има и решение на НС за финансовия ангажимент."

От ГЕРБ-СДС заявиха, че няма финансов ангажимент, вноските са доброволни, както и, че другата седмица правителството ще предложи на парламента споразумението за ратификация.

