ИЗВЕСТИЯ

Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви...
Възобновяват полетите от Дубай
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
ЗАПАЗЕНИ

Извънредно заседание в парламента за доставките на горива във вторник

от БНТ , Източник: БТА
У нас
военните действия близкия изток политически коментари парламента
Парламентът ще изслуша на извънредно заседание във вторник, 10 март, от 13:00 ч. служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция „Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД Румен Спецов във връзка с доставката на горива. Това пише в информация, публикувана на интернет страницата на Народното събрание.

Искането е от парламентарната група "ДПС-Ново начало" и е внесено в петък. В него депутатите настояват компетентните органи да дадат информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

В мотивите вносителите на искането за изслушване пишат, че около 20% от световните доставки на суров нефт и продукти от нефт, както и около 20% от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) логистично се транспортират през Ормузкия проток. Към днешна дата Ормузкият проток е блокиран за свободно мореплаване, което неминуемо води до безпрецедентен натиск над пазарите на нефт, продукти от нефт и LNG, пишат вносителите. В резултат цените на суровия нефт и LNG бързо се покачват, като тенденцията е трудно да бъде прогнозирана към този момент, допълват от „ДПС-Ново начало“.

От политическата сила казват още, че споделят притесненията на българските граждани и бизнеса за това, че изострената ситуация е възможно да се отрази на ритмичните доставки на нефт, продукти от нефт и втечнен природен газ, както и да се отрази неблагоприятно на крайните цени на въпросните продукти. Хората и бизнесът на България заслужават да получат пълна информация, прогнози, както и спазване или неспазването на действащото законодателство в Република България, свързано с нефт и продукти от нефт, пишат от „ДПС-Ново начало.”

#служебен финансов министър #изслушване #НС #горива

