БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Красимир Вълчев: Не се предвижда удължаване на...
Чете се за: 01:12 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КЗП е получила много сигнали за повишени цени на медикаменти

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Комисията започва съвместни проверки с БАБХ

КЗП е получила много сигнали за повишени цени на медикаменти
Снимка: БТА
Слушай новината

В Комисията за защита на потребителите (КЗП) са получени много сигнали за повишение на цени на медикаменти и от тази седмица Комисията започна съвместни проверки с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това каза пред журналисти Цветислава Лакова, член на КЗП преди проверка в аптека в София.

Конкретната проверка е по сигнал на възрастен човек, който твърди, че лекарство за високо кръвно налягане е поскъпнало с една трета от 1 януари.

Започвахме проверка първо през портала за мониторинг на цените на КЗП "Колко струва". Там за момента сме направили 84 проверки и сме установили малко повишение на цените - с 2-3 стотинки, но тъй като имаме доста жалби за физически аптеки, стартирахме съвместни тематични проверки с БАБХ, каза Лакова. Проверяват се двойното обозначаване на цените, правилното превалутиране и повишението на стойността на лекарствени продукти за клиентите.

Лакова посочи, че има сигнали в КЗП и БАБХ за нарушения при хранителни добавки и бебешки и детски храни. По думите ѝ към момента няма издаден нито един наказателен акт на аптека, защото текат административни проверки, като търговците има 5 работни дни да предоставят на контролните органи изисканите документи. Тя добави, че ако се установи проблем по веригата на доставката, КЗП сигнализира Националната агенция за приходите (НАП).

Обоснованото поскъпване е свързано с повишаване на доставна цена, на наем, на работни заплати, на електричество, припомни Лакова. Тя добави, че засега КЗП е установила най-драстично увеличение на цените при паркингите и гаражите, като при някои поскъпването достига до 100 процента.

#завишени цени #проверки на КЗП #медикаменти #КЗП #проверки на БАБХ #БАБХ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
1
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
2
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
3
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
4
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...
Скандал беляза Държавното първенство по борба
5
Скандал беляза Държавното първенство по борба
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
6
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Бизнес

КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София" заради честите аварии
КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София" заради честите аварии
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море
Чете се за: 03:12 мин.
Български фермери ще протестират в Страсбург - против сделката с Меркосур са Български фермери ще протестират в Страсбург - против сделката с Меркосур са
Чете се за: 02:27 мин.
Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро
Чете се за: 01:20 мин.
Обявиха втора процедура за изграждане на зарядни центрове за електромобили Обявиха втора процедура за изграждане на зарядни центрове за електромобили
Чете се за: 01:55 мин.
Мъск иска обезщетение от 134 милиарда долара от „ОупънЕйАй“ и „Майкрософт“ Мъск иска обезщетение от 134 милиарда долара от „ОупънЕйАй“ и „Майкрософт“
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
Чете се за: 01:30 мин.
САЩ и Канада
Красимир Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците Красимир Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обявяват номинациите за наградите "Оскар"
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ