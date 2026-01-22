БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОАЕ ще бъде домакин на среща САЩ - Украйна - Русия

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Президентът Володимир Зеленски отправи критики към Европа и САЩ

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Украинска и руска делегация ще се срещнат с американски представители в Обединените арабски емирства. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски. Това ще е първата тристранна среща от началото на войната. Зеленски изрази надежда Русия да е готова за компромиси.

Всички трябва да са готови, не само Украйна, добави той.

Украинският държавен глава определи срещата си с Доналд Тръмп като "положителна", а в речта си остро критикува Европа и Съединените щати. По думите му - ако Путин остане без пари, за което лостове имат и Брюксел, и Вашингтон, в Европа няма да има война.

След срещата си със Зеленски Доналд Тръмп, каза, че посланието към Путин е, че войната трябва да спре.

Към Москва - по покана на руската страна, пътува американският специален пратеник Стив Уиткоф. По-рано през деня той каза, че между Украйна и Русия остава само един нерешен въпрос, и че е оптимист за мирните преговори. От Кремъл отказаха да коментират изказването му и добавиха, че "високо ценят" американските усилия в мирните преговори.

#Доналд Тръмп #Русия #САЩ #Володимир Зеленски #Украйна

