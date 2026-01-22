Доналд Тръмп оттегли заплахите да завземе Гренландия със сила

Американският президент Доналд Тръмп каза, че е много близо до постигането на дългосрочно споразумение за Гренландия. През последните седмици той не веднъж заявяваше, че САЩ искат да имат по-голяма роля на арктическия остров.

Тръмп добави, че няма да налага нови данъци върху стоки от държави, несъгласни с неговата позиция. Новината е обявена след разговор между Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте по време на Световния икономически форум в Давос.

Американският президент заяви, че има подготвен план за споразумение, полезно за всички страни, но не даде повече подробности. Рюте каза, че на срещата не е обсъждано дали Гренландия ще остане част от Дания.

По-рано същия ден Тръмп заяви в своя реч в Давос, че Съединените щати няма да използват сила, за да получат контрол над Гренландия.