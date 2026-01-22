Шампионът на България Лудогорец гостува на Рейнджърс в решаващ мач от Лига Европа днес от 22:00 часа. При победа, Лудогорец почти сигурно продължава към елиминациите. За целта те трябва да останат до 24-та позиция в класирането. В момента са 23-ти със 7 точки след две победи и едно равенство.

Българският тим ще се опита да използва добрата си форма, постигната след идването на Пер-Матиас Хьогмо начело. Под негово ръководството имат спечелени 4 точки от последните два кръга в турнира – 3:2 срещу Селта и 3:3 срещу ПАОК.