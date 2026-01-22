Иво Илиев: Ще си търся правата в съда

Иво Илиев заяви, че ще си търси правата по съдебен път след грозните сцени, които се разиграха по време на държавното първенство по борба в Сливен. Борецът на ЦСКА смята, че финалът в категория до 72 килограма в класически стил е несправедлив, което е довело и до бурната му реакция към масата на председателя на тепиха Елина Васева.

Пред БНТ Илиев каза още, че е мислел да си хвърля борцовките още вчера, когато се разигра и екшънът.

„Даже мислех по едно време да се отказвам и да си хвърлям борцовките. Няма смисъл, бориш се не срещу борец, а буквално срещу държавата, федерацията и съдии. Ще търся правата си по съдебен път, тъй като аз не съм посегнал на никого. Олимпийска категория да се махнат на тези съдии, тя (б.а. – Елина Васева) свири по-зле от съдия на селски мач“, каза той.

Борецът е застрашен за спиране на правата за дълъг период.

„Не знам за какво трябва да ме накажат. Аз не съм посегнал на никого, а тя дойде и ме удари в лицето. Не и отвърнах от гледна точка на възпитание“, сподели той.

Повече от изказването на Иво Илиев гледайте във видеото!