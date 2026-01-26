БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Две деца загинаха при пожар във врачанското село Липница. Трагедията е станала във вчерашния следобед, когато бавачката на двете близначки излязла от къщата, за да донесе дърва, докато те спели.

Когато се върнала, къщата вече горяла. Успяла да извади едното момиченце, но то било издъхнало. При опит да спаси другото дете, се е срутил покривът. Загиналите близначки са на 1 год. и 11 месеца. Пожарникари са се борили близо 8 часа с пламъците, обхванали горящата къща. Тази сутрин продължили да гасят тлеещата постройка. Все още не е ясно от къде е тръгнал огънят.

Загиналите деца са били отглеждани от бавачката, родителите им са разделени, а бащата и бабата са в чужбина.

#село Липница #къща #врачанско #загинали деца #пожар

