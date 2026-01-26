ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.

Европейският съюз даде днес окончателното си одобрение на плана за забрана на вноса на руски газ до края на 2027 г., с което мярката може да влезе в сила като закон, предаде Ройтерс.

Мярката превръща в правно обвързващ ангажимент обещанието на ЕС да прекъсне енергийните връзки с бившия си основен доставчик на природен газ – почти четири години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година.

Министрите на държавите членки одобриха закона на среща в Брюксел, въпреки че Словакия и Унгария гласуваха „против“, а България - „въздържал се“. Унгария обяви, че ще сезира Съда на Европейския съюз.

Забраната е структурирана така, че да може да бъде приета с квалифицирано мнозинство, което позволи преодоляване на възраженията на Унгария и Словакия. Двете страни остават силно зависими от руския енергиен внос и настояват за поддържане на по-тесни отношения с Москва.

Съгласно договореното ЕС ще прекрати вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г., а доставките на руски газ по тръбопроводи ще бъдат спрени до 30 септември 2027 г. Законодателството предвижда възможност този срок да бъде удължен най-късно до 1 ноември 2027 г., ако дадена държава срещне затруднения при запълването на газовите си хранилища с доставки от неруски източници преди началото на зимния отоплителен сезон.

Преди началото на войната в Украйна Русия осигуряваше над 40 процента от потребявания в Европейския съюз природен газ. По последни налични данни на ЕС този дял е намалял до около 13 процента през 2025 година.

През миналия месец петте най-големи вносители на енергия в Европейския съюз са изразходвали общо около 1,4 млрд. евро (1,66 млрд. долара) за руски енергийни ресурси, основно природен газ и втечнен природен газ, показват данни на неправителствената организация „Център за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух“ (Centre for Research on Energy and Clean Air). Най-големият купувач е била Унгария, следвана от Франция и Белгия.

ЕС наложи санкции върху вноса на руски петрол по море още през 2022 г., но досега не е предлагал санкции срещу доставките на руски газ. Подобна мярка би изисквала единодушното одобрение на всички 27 държави членки на ЕС.

Новото европейско законодателство забранява на компаниите да подписват нови договори за доставка на руски газ и задължава фирмите със съществуващи договори да ги прекратят, за да се съобразят с наложената забрана.

За действащите договори е предвиден поетапен график. Вносът по краткосрочни договори, подписани преди 17 юни 2025 г., ще бъде забранен от 25 април 2026 г. за втечнен природен газ и от 17 юни 2026 г. за газ по тръбопроводи. Дългосрочните договори ще трябва да бъдат прекратени най-късно до окончателните крайни срокове, заложени в закона.

При неспазване на изискванията компаниите могат да бъдат санкционирани с глоби в размер до 3,5 на сто от общия им годишен оборот.

Европейската комисия планира през следващите месеци да предложи допълнително законодателство, насочено към постепенното прекратяване на вноса на руски петрол по тръбопроводи, както и към отказ от използването на руско ядрено гориво в държавите членки.