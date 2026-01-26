БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Запази

Словакия и Унгария гласуваха „против“, а България - „въздържал се“

ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Снимка: БТА - архив
Слушай новината

Европейският съюз даде днес окончателното си одобрение на плана за забрана на вноса на руски газ до края на 2027 г., с което мярката може да влезе в сила като закон, предаде Ройтерс.

Мярката превръща в правно обвързващ ангажимент обещанието на ЕС да прекъсне енергийните връзки с бившия си основен доставчик на природен газ – почти четири години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година.

Министрите на държавите членки одобриха закона на среща в Брюксел, въпреки че Словакия и Унгария гласуваха „против“, а България - „въздържал се“. Унгария обяви, че ще сезира Съда на Европейския съюз.

Забраната е структурирана така, че да може да бъде приета с квалифицирано мнозинство, което позволи преодоляване на възраженията на Унгария и Словакия. Двете страни остават силно зависими от руския енергиен внос и настояват за поддържане на по-тесни отношения с Москва.

Съгласно договореното ЕС ще прекрати вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г., а доставките на руски газ по тръбопроводи ще бъдат спрени до 30 септември 2027 г. Законодателството предвижда възможност този срок да бъде удължен най-късно до 1 ноември 2027 г., ако дадена държава срещне затруднения при запълването на газовите си хранилища с доставки от неруски източници преди началото на зимния отоплителен сезон.

Преди началото на войната в Украйна Русия осигуряваше над 40 процента от потребявания в Европейския съюз природен газ. По последни налични данни на ЕС този дял е намалял до около 13 процента през 2025 година.

През миналия месец петте най-големи вносители на енергия в Европейския съюз са изразходвали общо около 1,4 млрд. евро (1,66 млрд. долара) за руски енергийни ресурси, основно природен газ и втечнен природен газ, показват данни на неправителствената организация „Център за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух“ (Centre for Research on Energy and Clean Air). Най-големият купувач е била Унгария, следвана от Франция и Белгия.

ЕС наложи санкции върху вноса на руски петрол по море още през 2022 г., но досега не е предлагал санкции срещу доставките на руски газ. Подобна мярка би изисквала единодушното одобрение на всички 27 държави членки на ЕС.

Новото европейско законодателство забранява на компаниите да подписват нови договори за доставка на руски газ и задължава фирмите със съществуващи договори да ги прекратят, за да се съобразят с наложената забрана.

За действащите договори е предвиден поетапен график. Вносът по краткосрочни договори, подписани преди 17 юни 2025 г., ще бъде забранен от 25 април 2026 г. за втечнен природен газ и от 17 юни 2026 г. за газ по тръбопроводи. Дългосрочните договори ще трябва да бъдат прекратени най-късно до окончателните крайни срокове, заложени в закона.

При неспазване на изискванията компаниите могат да бъдат санкционирани с глоби в размер до 3,5 на сто от общия им годишен оборот.

Европейската комисия планира през следващите месеци да предложи допълнително законодателство, насочено към постепенното прекратяване на вноса на руски петрол по тръбопроводи, както и към отказ от използването на руско ядрено гориво в държавите членки.

#руски газ #забрана #ЕС #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
2
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
3
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
5
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
6
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Пазари

Рекордна цена на златото – над 5000 долара за тройунция
Рекордна цена на златото – над 5000 долара за тройунция
Цената на среброто премина 100 долара за тройунция за първи път в историята Цената на среброто премина 100 долара за тройунция за първи път в историята
Чете се за: 01:05 мин.
Отново рекорд в цените на златото и среброто Отново рекорд в цените на златото и среброто
Чете се за: 00:47 мин.
Българската фондова борса е световен шампион по ръст на цените Българската фондова борса е световен шампион по ръст на цените
Чете се за: 02:32 мин.
Нов рекорд в цените на златото Нов рекорд в цените на златото
Чете се за: 00:45 мин.
Българската фондова борса с двуцифрен ръст след влизането в еврозоната Българската фондова борса с двуцифрен ръст след влизането в еврозоната
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е трилиони пъти по-силно от Слънцето Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е трилиони пъти по-силно от Слънцето
Чете се за: 02:25 мин.
Още
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След убийството в Минеаполис: Обама и Клинтън призоваха...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Пореден случай на агресия между ученички в Благоевград
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ