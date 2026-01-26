МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена надлимитна дейност

Медици и служители от Многопрофилната болница за активно лечение "Варна" настояват Националната здравноосигурителна каса да заплаща реално извършената медицинска дейност, дори когато тя надхвърля определените лимити. През последните 6 месеца в касата на лечебното заведение не са постъпвали приходи от надлимитна дейност. Липсата на средства затруднява работата на болницата и води до натрупване на задължения към държавни институции и доставчици на лекарства.

Месечният лимит за медицински дейности на МБАЛ "Варна" е 30 000 лева.

доц. Георги Илиев, управител на МБАЛ "Варна": "Което е крайно недостатъчно за издръжката на лечебното заведение. До юни месец 2025 година надлимитната дейност беше изплащана, макар и със забавяне. От месец юли 2025 г. до момента МБАЛ "Варна" не е получила сумата, заработена по така наречената надлимитна дейност."

От ръководството на болницата твърдят, че лимитът от 30 000 лева се изчерпва още до трето число на месеца.

доц. Георги Илиев, управител на МБАЛ "Варна": "Нашата дейност изцяло се води надлимитна и незаплатена, защото от август месец има решение, с което не се заплаща надлимитната дейност."

Над 800 000 лева е незаплатената надлимитна дейност в болницата за последните шест месеца. Това е причината здравното заведение да трупа дългове.

доц. Георги Илиев, управител на МБАЛ "Варна": "С 30 000 лева лимит да платим 60 000 лева осигуровки, оттам нататък да платим заплати и на доставчици на лекарства – става малко мисията невъзможна."

Заради несигурното финансово състояние на болницата работещите там се притесняват за заплатите си.

д-р Елизабет Ангелова, лекар в отделение по УНГ в МБАЛ "Варна": "Получаваме винаги регулярно и навреме нашите месечни възнаграждения, но това, което мен и другите ни притеснява, е как ще стоят нещата в следващите месеци и дали ще има закъснение на заплатите." д-р Янка Щилиянова, педиатър в МБАЛ "Варна": "Почти всички разчитат на тези доходи, които са изработени и трябва да се получат от дейността към Здравната каса."

В болницата работят близо 60 души. Повечето от тях са млади специалисти, които не искат да заминат за чужбина.

д-р Елизабет Ангелова, лекар в отделение по УНГ в МБАЛ "Варна": "Имах тази възможност, но въпреки това предпочетох да остана тук и да се развивам в България." Ебру Садула, старша сестра в отделение по УНГ в МБАЛ "Варна": "Обичам си родината, семейството ми е тук и професията ни е много хуманна. Обичам си професията."

За да продължат да се грижат за своите пациенти, от лечебното заведение очакват адекватно финансиране.

д-р Янка Щилиянова, педиатър в МБАЛ "Варна": "Пациенти никога не сме връщали. Надявам се и да не връщаме."

От Районната здравноосигурителна каса заявиха, че няма законово основание за заплащане на дейностите, надвишаващи размера по договора с лечебното заведение. Оттам са изпратили предложение до управителя на касата и до Надзорния съвет за увеличаване на стойностите, определени в договора на МБАЛ "Варна". Решение ще бъде взето на предстоящото заседание на Надзорния съвет на Здравната каса.