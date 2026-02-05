БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Русия са близо до споразумение за спазване на положенията в договора Нов СТАРТ

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Вашингтон и Москва са се договорили за възстановяване на диалога между висши военни на двете страни

САЩ и Русия са близо до споразумение за спазване на положенията в договора Нов СТАРТ за контрол над ядрените арсенали и след изтичането му днес, съобщават три информирани източници на Аксиос. Преговорите са се провели през последните 24 часа в Абу Даби. Пак там Вашингтон и Москва са се договорили за възстановяване на диалога между висши военни на двете страни. Той беше прекъснат преди четири години, обяви Европейското командване на силите на САЩ.

Сигналите за възможно удължаване на срока на Нов СТАРТ идват на фона на нарастващи опасения от нова надпревара във въоръжаването. На преговорите в Абу Даби формално споразумение за удължаване на Нов СТАРТ още няма, споменава се за допълнителен срок от шест месеца, посочва Аксиос. Не е ясно и дали евентуален пробив ще бъде официализиран под някаква форма. Последният договор между САЩ и Русия за контрол над ядрените въоръжения предвиждаше всяка от страните да има по 800 носителя - ракети и бомбардировачи и разположени 1550 стратегически бойни глави. Заложени бяха трансфер на данни и инспекции на място.

Даря Долзикова, аналитичен център РУСИ, Лондон: "Без Нов СТАРТ и липсата на преговори за някакъв заместител, продължава загубата на комуникация между двете страни по тези критични стратегически въпроси. Русия преустанови участието си в Нов СТАРТ още през 2023 г., така че не сме имали обмен на данни от доста време."

Въпреки решението на Русия преди три години, досега се смяташе, че страните се придържат към договора. Москва обяви, че вече не се чувства обвързана с ограниченията, но увери ще действа по отговорен начин.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Действието на договора приключва. Оценяваме това негативно и изразяваме съжаление в тази връзка. Без отговор остана нашата инициатива за запазване на максималните бройки на въоръженията за една година, дори и след крайната дата на този документ."

Кремъл изрази разбиране към китайската позиция да не участва в бъдещите преговори за контрол на ядрените въоръженията, както настоява Вашингтон.

Лин Дзиан, говорител на МВнР на Китай: "Китай последователно се застъпва за напредък в ядреното разоръжаване, което трябва да следва принципите за "поддържане на глобална стратегическа стабилност" и "сигурност за всички". Ядрената мощ на Китай по никакъв начин не е на равнището на САЩ и Русия. Китай няма да се присъедини към преговорите за ядрено разоръжаване на този етап."

По-рано ООН определи края на Нов СТАРТ като сериозен момент за международния мир и сигурност и призова Москва и Вашингтон незабавно да договорят заместваща рамка. Нов СТАРТ е подписан през 2010 г. в Прага от тогавашните президенти Барак Обама и Дмитрий Медведев. Той е продължение на договора Старт от 1991 г., който ограничаваше броя на ядрените бойни глави до 6000.

Сега САЩ, Русия и Китай разработват хиперзвукови носители, Вашингтон планира "Златен купол" за защита небето на Северна Америка, Русия създаде подводния дрон "Посейдон" и ракетата "Буревестник" с ядрени заряд и задвижване.

Наблюдатели отчитат, че новите възможности на ключовите играчи ще затруднят допълнително подписването на следващ договор за контрол на въоръженията.

#ядрено въоръжение #нов старт #Китай #Русия #САЩ

