Валежите отслабват и спират

На много места в страната днес имаше валежи от дъжд, като най-големи са количествата до момента в Южна България, на места и над 70 л/кв.м. През нощта в източната половина от страната все още ще има валежи, като и през следващите няколко часа там остава в сила предупреждение за значителни количества, но до сутринта валежите ще отслабват и спират.

В сутрешните часове на места в котловините ще има уловия за мъгли. Минималните температури ще са от минус 2° - 0° в Северозападна България до 5° - 7° в югоизточните райони, в София - около 1°.

През деня в Югозападна България ще бъде слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава и от запад отново ще завали. В северозападните райони остават условията за поледици. Максималните температури ще са в широк интервал, от 3° - 5° в Северозападна България до 13° - 15° в крайните югозападни и югоизточни райони от страната.

И по Черноморието в сутрешните часове ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. В планините ще бъде облачно, в следобедите часове с валежи от дъжд над около 1700 метра - от сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина - до силен югозападен вятър.

Значителни валежи от дъжд ще има на Британските острови, Франция, на Пиренеите и на Апенините. Под влияние на нов средиземноморски циклон, ще има валежи и на Балаканите, където на места ще бъдат значителни, а по адриатическото крайбрежие придружени с гръмотевици.

И у нас през почивните дни ще има валежи, повече като количество в неделя на места в Южна България. В събота ще духа предимно слаб северозападен вятър. Минималните температури ще са между 0° и 5°, максималните – между 10° и 15°. През първите дни от новата седмица застудяването ще продължи, вятърът ще се усили и на много места в страната ще има валежи.

Температурите значително ще се понижат и във вторник минималните ще бъдат между минус 5° и минус 0°, а максималните - между минус 2° и 3°.