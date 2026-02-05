Президентът Йотова: Предлагам да се отърсим максимално от политическите страсти и да се насладим на спорта

Малко повече от 24 часа остават до началото на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Днес жителите и гостите на Милано станаха свидетели на дългоочакван момент. Щафетата с олимпийския огън най-накрая премина през улиците и знаковите места на града, като последният етап от над двумесечната обиколка завърши пред емблематичната катедрала „Дуомо“.

По-рано през деня президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри даде специален прием на държавни глави и ръководствата на националните Олимпийски комитети, на който присъстваха и Илияна Йотова и Весела Лечева.

Ето какво сподели пред БНТ държавният глава Йотова:

„Очакванията са едно, желанията са друго. Желанието ми е този път да бъде максимално далеч от политиката, защото спортистите не го заслужават. Това е огромен труд, огромно напрежение и много желания и много мечти да се върнат с медали. Така че предлагам тези дни на Олимпиадата да се отърсим максимално от политическите страсти, от разделението, да се насладим на спорта, да им стискаме палци, да им желаем победите и да им се радваме.“

Церемонията по откриването е утре в 21:00 часа, като можете да я наблюдавате пряко в ефира на БНТ 1 и БНТ 3. В 19:00 започва специалното ни Олимпийско предаване – „Днес на игрите“.



Вижте репортажа във видеото!