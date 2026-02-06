Президентът Илияна Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри

Държавният глава ще бъде посрещнат в Кралския дворец в Милано
Президентът Илияна Йотова е на посещение в Италия. Поводът - откриването на Зимните олимпийски игри.
Държавният глава ще бъде посрещнат от италианския си колега Серджо МаТарела в Кралския дворец в Милано.
По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“. Там ще бъде даден старт на игрите и ще бъде запален олимпийският огън.
България ще бъде представена от 20 спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.
Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри е днес от 21 часа, като може да я гледате пряко по БНТ 1 и БНТ 3.
В 19:00 часа започва специалното ни Олимпийско предаване "Днес на игрите".