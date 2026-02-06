Президентът Илияна Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри

Президентът Илияна Йотова е на посещение в Италия. Поводът - откриването на Зимните олимпийски игри.



Държавният глава ще бъде посрещнат от италианския си колега Серджо МаТарела в Кралския дворец в Милано.

По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“. Там ще бъде даден старт на игрите и ще бъде запален олимпийският огън.

България ще бъде представена от 20 спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.



Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри е днес от 21 часа, като може да я гледате пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

В 19:00 часа започва специалното ни Олимпийско предаване "Днес на игрите".