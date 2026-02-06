БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Илияна Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Държавният глава ще бъде посрещнат в Кралския дворец в Милано

Снимка: Президентство на Република България
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова е на посещение в Италия. Поводът - откриването на Зимните олимпийски игри.

Държавният глава ще бъде посрещнат от италианския си колега Серджо МаТарела в Кралския дворец в Милано.

По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“. Там ще бъде даден старт на игрите и ще бъде запален олимпийският огън.

България ще бъде представена от 20 спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри е днес от 21 часа, като може да я гледате пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

В 19:00 часа започва специалното ни Олимпийско предаване "Днес на игрите".

#Зимни олимпийски игри 2026 #Илияна Йотова #президент

Последвайте ни

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
5
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
6
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
2
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Европа

Полемика "за" или "против" солта срещу поледици в Берлин
Полемика "за" или "против" солта срещу поледици в Берлин
Случаят "Епстийн" застраши поста на Киър Стармър Случаят "Епстийн" застраши поста на Киър Стармър
Чете се за: 00:52 мин.
ЕЦБ запази лихвата от 2% непроменена ЕЦБ запази лихвата от 2% непроменена
Чете се за: 00:30 мин.
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде стигнаха тристранните преговори за Украйна? Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде стигнаха тристранните преговори за Украйна?
Чете се за: 03:25 мин.
Бурята "Леонардо" предизвика транспортен хаос в Испания и Португалия Бурята "Леонардо" предизвика транспортен хаос в Испания и Португалия
Чете се за: 00:40 мин.
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ще бъде ли променена мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш? Ще бъде ли променена мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Частичното бедствено положение в Община Ардино остава Частичното бедствено положение в Община Ардино остава
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ново застудяване през следващата седмица Ново застудяване през следващата седмица
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова ще присъства на откриването на Зимните...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Преговори САЩ-Иран: Дипломация на фона на опасения за директен...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Тръмп: Необходимо е ново ядрено споразумение
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ