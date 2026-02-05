Сдружение "Дойран 2025" внесе подписите за референдум за лева и членството в ЕС

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елиана Димитрова
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Над 267 000 валидни подписа е установила проверка на ГРАО

От Сдружение "Дойран 2025" обявиха днес, че според проверката на ГРАО 267 484 от събраните от тях над 300 000 подписа за провеждане на референдум за лева, са коректни. Само 11 на сто от събраните подписи отпадат заради грешни данни и адреси.

Сдружението, начело с Румяна Ченалова, внесе подписите в Народното събрание с цел да се проведе референдум за лева с осем въпроса. Сред тях са подкрепяте ли България да прекрати членството си в Еврозоната и националната ни валута да е българския лев и подкрепяте ли България да прекрати членството си в Европейския съюз. Ченалова разясни и какво следва оттук нататък.

Румяна Ченалова, председател на Сдружение "Дойран 2025": "Предстои произнасяне на Народното събрание. НС може да приеме за допустими всички осем въпорса или само някои от тях. По отношение на въпросите, които НС приеме, че са недопустими, решението в тази му част може да бъде обжалвано пред КС... Оттам нататък президентът трябва да определи дата да произвеждане на референдум."

