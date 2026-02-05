Сдружение "Дойран 2025" внесе подписите за референдум за лева и членството в ЕС

От Сдружение "Дойран 2025" обявиха днес, че според проверката на ГРАО 267 484 от събраните от тях над 300 000 подписа за провеждане на референдум за лева, са коректни. Само 11 на сто от събраните подписи отпадат заради грешни данни и адреси.

Сдружението, начело с Румяна Ченалова, внесе подписите в Народното събрание с цел да се проведе референдум за лева с осем въпроса. Сред тях са подкрепяте ли България да прекрати членството си в Еврозоната и националната ни валута да е българския лев и подкрепяте ли България да прекрати членството си в Европейския съюз. Ченалова разясни и какво следва оттук нататък.