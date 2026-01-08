С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?

Общо 300 000 подписа за национален референдум с 8 искания внесе в парламента Сдружение "Дойран 2025" в Народното събрание. След като в края на октомври бяха депозирани в деловодството на Народното Събрание 200 хиляди.

Румяна Ченалова, председател на Сдружение "Дойран 2025: "Част от въпросите касаят еврозоната, евросъюза, запазването на кешовите плащания и забрана за дигитална валута. Останалите два въпроса касаят изменения в закона за прякото участите на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. А именно - да е нужен по-малък брой от подписи за иницииране на референдум. Предлагаме 50 000, вместо сега съществуващите 200 000 и 400 000 и вторият въпрос касае валидността на решението на референдума".