ИЗВЕСТИЯ

Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?

Чете се за: 00:57 мин.
Политика
300 хиляди подписа сдружение дойран 2025 иска национален референдум ndash какви исканията
Общо 300 000 подписа за национален референдум с 8 искания внесе в парламента Сдружение "Дойран 2025" в Народното събрание. След като в края на октомври бяха депозирани в деловодството на Народното Събрание 200 хиляди.

Румяна Ченалова, председател на Сдружение "Дойран 2025: "Част от въпросите касаят еврозоната, евросъюза, запазването на кешовите плащания и забрана за дигитална валута. Останалите два въпроса касаят изменения в закона за прякото участите на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. А именно - да е нужен по-малък брой от подписи за иницииране на референдум. Предлагаме 50 000, вместо сега съществуващите 200 000 и 400 000 и вторият въпрос касае валидността на решението на референдума".

#Сдружение "Дойран 2005" #подписка #Румяна Ченалова

Още от: У нас

Нова система за граничен контрол на трети страни стартира в България
Нова система за граничен контрол на трети страни стартира в България
Затвориха за кратко пътя Русе – Бяла за камиони Затвориха за кратко пътя Русе – Бяла за камиони
Чете се за: 01:55 мин.
Пощата в Караисен отвори днес, хората получиха първите си пенсии в евро Пощата в Караисен отвори днес, хората получиха първите си пенсии в евро
Чете се за: 03:15 мин.
Превалутиране на картите за градски транспорт: Някои плащат повече, други по-малко в София Превалутиране на картите за градски транспорт: Някои плащат повече, други по-малко в София
Чете се за: 02:00 мин.
Очаква се застудяване и сняг в цялата страна през уикенда Очаква се застудяване и сняг в цялата страна през уикенда
Чете се за: 02:17 мин.
Обрат: Антония Ковачева е върната на поста директор на Българската национална филмотека Обрат: Антония Ковачева е върната на поста директор на Българската национална филмотека
Чете се за: 02:15 мин.

Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Фермерски протести в Париж: Недоволство от споразумението на ЕС с...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
