Семен Новиков: Имам желание да се състезавам за България, но се чудя дали си струва

Имам желание да се състезавам за България. Времето обаче минава и се чудя струва ли си всичко това или не. Това каза в интервю за БНТ олимпийският шампион по борба от Игрите в Париж 2024 Семен Новиков.

„Надявам се, че ще има решение на проблемите във федерацията. Тренирам и не се отказвам. Надявам се, че ще бъдем в пълен състав за европейското първенство и ще вземем медали. Това е главната ми цел за първите шест месеца. След това искам да спечеля и световна титла, която ми липсва“, добави Новиков, който беше сред специалните гости на събитие по борба в Перник.

Той сподели и как се чувства в ролята на вдъхновител за следващото поколение български борци. „Приятно ми е. надявам се да давам хубав пример“, каза Новиков.

За бореца годината започна с успех на Държавното първенство.

„За да науча слабите си страни ми трябват международни състезания, тогава ще мога да коригирам грешките. До момента съм се състезавал само на Републиканското първенство, сега очаквам международните състезания. Очаквам скоро да се завърна на международната сцена. Не знам какво очакват другите“, каза олимпийският шампион.

Новиков коментира и подадената оставка от треньора на класиците Стоян Добрев.

„Обсъждахме плана до европейското първенство, който все още не е точен. Много неща не се знаеха. Състезателите имахме много въпроси, на които той не можеше да даде точен отговор. Каза ни, че всичко решава федерацията. Нямахме нищо против срещу него, просто не всичко зависи от него.

Новиков коментира и дали е възможно да се завърне към централизирана подготовка, ако Сослан Фарниев се завърне начело на класиците.

„За мен е добре, когато той е личен треньор. Аз не искам той да става старши треньор“, категоричен е Новиков.

Цялото интервю с Новиков вижте във видеото!