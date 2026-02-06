Тръмп: Необходимо е ново ядрено споразумение

Американският президент Доналд Тръмп призова за ново споразумение за ограничаване на ядрените арсенали, след като в полунощ изтече договорът Нов СТАРТ.



В социалната си мрежа Тръмп го определи като "зле договорено от Съединените щати споразумение, което освен всичко останало, е грубо нарушавано".

Според Тръмп ядрените експерти трябва да работят върху нов, подобрен и модернизиран документ, който да е по-дълготраен.

В публикацията си американският президент не посочва кои държави трябва да участват в новия договор, но говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви пред журналисти, че дискусиите с Русия ще продължат.