Тръмп: Необходимо е ново ядрено споразумение

Ива Стойкова
По света
Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп призова за ново споразумение за ограничаване на ядрените арсенали, след като в полунощ изтече договорът Нов СТАРТ.

В социалната си мрежа Тръмп го определи като "зле договорено от Съединените щати споразумение, което освен всичко останало, е грубо нарушавано".

Според Тръмп ядрените експерти трябва да работят върху нов, подобрен и модернизиран документ, който да е по-дълготраен.

В публикацията си американският президент не посочва кои държави трябва да участват в новия договор, но говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви пред журналисти, че дискусиите с Русия ще продължат.

#САЩ #ядрено споразумение #Иран

