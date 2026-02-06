Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка

Продължава разследването по случая с намерените тела на трима мъже край Петрохан.



Вчера вътрешният министър разпореди проверка по стари сигнали, свързани с хижата. Тя включва периода от 2022 г. до момента. Междувременно продължава издирването на Ивайло Калушев и други двама, свързани с тройното убийство.

Вчера неофициално стана ясно, че в неизвестност е и 15-годишно момче, за което се твърди, че е било в бившата хижа "Петрохан".

Пред разследващите родителите на детето са заявили, че знаят къде е то, но няма да дадат информация.

Социалният министър назначи на Агенцията за закрила на детето и социалните служби да се провери дейността по сигнал за 8-годишно момче, което е било изпратено от родителите си да живее при "рейнджърите" в хижата.

Сигналът е подаден от бабата и дядото на детето през 2024 г.