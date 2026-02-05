БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:22 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази
Слушай новината

Даниел Митов разпореди проверка във връзка с евентуални сигнали, свързани с неправителствена организация.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов е разпоредена проверка на изнесените в средствата за масова информация и в интернет твърдения за получени сигнали, свързани с дейността на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с тези твърдения.

Обхватът на проверката е 2022 година до момента.

Тя ще бъде извършена от Дирекция „Инспекторат“ в ГД „Национална полиция“, ГДБОП, ГД „Гранична полиция“, СДВР, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция „Миграция“ и в други структури на министерството при необходимост.

#случаят "Петрохан" #Даниел Митов #проверка

Водещи новини

Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан" Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Отиде си комикът Илия Цоцин Отиде си комикът Илия Цоцин
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Пак скандали в парламента за ограничаването на изборните секции в...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ