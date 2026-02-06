Преговори САЩ-Иран: Дипломация на фона на опасения за директен конфликт

Разговорите между Вашингтон и Техеран се очаква да започнат тази сутрин в Оман
Дипломатически разговори между Вашингтон и Техеран се очаква да започнат тази сутрин в Оман.
Иран се опита да ограничи дискусиите до ядрената си програма в двустранен формат и настоя те да се състоят в Оман вместо първоначалното предложение, а именно Турция.
Иранският външен министър Абас Арагчи замина за Оман снощи. Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър ще представляват Съединените щати.
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че президентът Тръмп очаква преговорите, за да определи дали е възможно споразумение с Ислямската република на фона на струпването на американски сили в Близкия изток.
Карълайн Левит, говорител на Белия дом:
„Дипломацията винаги е първият вариант за президента, когато става въпрос за работа с държави по целия свят, независимо дали става въпрос за наши съюзници или противници. Президентът очевидно е бил доста ясен спрямо иранския режим - нулевият ядрен капацитет е нещо, за което той е бил много изричен в исканията си към Иран".