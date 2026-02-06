Преговори САЩ-Иран: Дипломация на фона на опасения за директен конфликт

Дипломатически разговори между Вашингтон и Техеран се очаква да започнат тази сутрин в Оман.



Иран се опита да ограничи дискусиите до ядрената си програма в двустранен формат и настоя те да се състоят в Оман вместо първоначалното предложение, а именно Турция.

Иранският външен министър Абас Арагчи замина за Оман снощи. Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър ще представляват Съединените щати.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че президентът Тръмп очаква преговорите, за да определи дали е възможно споразумение с Ислямската република на фона на струпването на американски сили в Близкия изток.