XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?

Репортер: Мирела Дончева
У нас
Апелативният съд във Велико Търново решава

Апелативният съд във Велико Търново ще гледа днес мярката за неотклонение на шофьора на тира, причинил катастрофата край Телиш, при която загина анестезиологът д-р Цветан Костадинов.

Миналата седмица Окръжният съд в Плевен пусна Димитър Димитров под парична гаранция в размер на 8 хиляди евро.

Прокуратурата протестира решението и настоява за най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Димитров има 24 санкции за нарушения на пътя.

Последната от миналия месец, а книжката му е отнемана за употреба на алкохол.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева.

