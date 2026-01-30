БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Иво Никодимов
У нас
Окръжен съд Плевен пусна Димитър Димитров на свобода с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 8000 евро.

"Съжалявам за случилото се. Много ми е болно. Направих всичко възможно да избегна удара", заяви Димитър Димитров днес.

В сряда сутринта Димитров с тир помете автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов и уби лекаря.

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление. В съдебната зала зам.-окръжният прокурор на Плевен се мотивира, че да момента Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е от този месец. Освен това и книжката му е взимана заради употреба на алкохол.

#пусна на свобода #8000 евро #фатална катастрофа #Телиш #Плевен #съд #тир

