АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш при фаталната катастрофа

Данните на Агенция "Пътна инфраструктура" опровергават тезата за "черен лед" в участъка между Горни Дъбник и Телиш, където вчера сутринта стана тежката катастрофа.

Според отговора на Пътната агенция пътноподдържащата фирма е направила два обхода на пътния участък, единият е бил в 3.45 ч., а вторият в 6.20 ч. на 28 януари или малко повече от час преди тежката катастрофа. Настилката е била суха, а температурите положителни в интервала от 1 до 3 градуса и при двата обхода.

В Областното пътно управление и Ситуационния център на Агенцията не е получен нито един сигнал за нередност в участъка с пътния инцидент. След настъпване на катастрофата е преустановено движението в отсечката и съответно възможността за обработка на трасето.

Не отговарят обаче дали е правена обработка на трасето и, ако е правена, с какви манериали се е случило това.

Поддържането и почистването на пътя в зимни условия е възложено на консорциум "Сторгозия 2023". Договорът е подписан през август 2024 г. за 4 години и е в сила до август 2028 г. Също така отговарят, че от НИМХ са получили две прогнози, в които е посочено, че на 28 януари температурите в този район ще бъдат от 0 до 11 градуса.