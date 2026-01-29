БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш при фаталната катастрофа

Иво Никодимов
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Данните на Агенция "Пътна инфраструктура" опровергават тезата за "черен лед" в участъка между Горни Дъбник и Телиш, където вчера сутринта стана тежката катастрофа.

Според отговора на Пътната агенция пътноподдържащата фирма е направила два обхода на пътния участък, единият е бил в 3.45 ч., а вторият в 6.20 ч. на 28 януари или малко повече от час преди тежката катастрофа. Настилката е била суха, а температурите положителни в интервала от 1 до 3 градуса и при двата обхода.

В Областното пътно управление и Ситуационния център на Агенцията не е получен нито един сигнал за нередност в участъка с пътния инцидент. След настъпване на катастрофата е преустановено движението в отсечката и съответно възможността за обработка на трасето.

Не отговарят обаче дали е правена обработка на трасето и, ако е правена, с какви манериали се е случило това.

Поддържането и почистването на пътя в зимни условия е възложено на консорциум "Сторгозия 2023". Договорът е подписан през август 2024 г. за 4 години и е в сила до август 2028 г. Също така отговарят, че от НИМХ са получили две прогнози, в които е посочено, че на 28 януари температурите в този район ще бъдат от 0 до 11 градуса.

#катастрофа край Телиш #АПИ #черен лед

