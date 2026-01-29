БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Запази

Доходът за издръжка нараства по-бързо в сравнение със същия период на миналата година

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

1438 евро е нетният месечен доход, необходим за издръжката на тричленно семейство у нас - двама възрастни, които работят и едно дете до 14 години. Сметките са на КНСБ.

Пак според тях доходът за издръжка нараства по-бързо в сравнение със същия период на миналата година и на годишна база е с 6% по-висок. Сред основните причини за това е, че през последната година и особено през последните два месеца, у нас има сериозен ръст на цените.

Данните на КНСБ показват още, че България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните. Преди нас са единствено Румъния и Естония.

Златка и Адрей Семови близо 10 години продават плодове и зеленчуци на един от столичните пазари. Имат дъщеря на 10 години и твърдят, че посочената днес от КНСБ сума от 1438 евро за живот без лукс на семейство с едно дете е крайно недостатъчна.

Андрей Семов, търговец: "За да оцеляваме, работим сутрин от 7.00 до 7.00 вечерта най-рано. Лишаваме се от почивки,кино, излизания."

Златка Семова, търговец: "Трудно е, защото доходът ни е много нисък, заплатите са ниски."

Андрей Семов, търговец: "Опитваме се да спестяваме, но е почти невъзможно."

Според експертите на КНСБ сред основните причини за нарасналия доход за издръжка е, че през последната година и особено през последните два месеца у нас има сериозен ръст на цените. България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните. Преди нас са единствено Румъния и Естония.

Асен Иванов, търговец: "Това, че хората обедняват се усеща прекалено много при нас. Например вместо килограм домати сега си купуват по един - два домата. Или пък вместо килограм краставици, купуват една краставица, за да изкарат деня."

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Хората продължават да усещат все по-видимо, че цените не са по джобовете им. Когато една група стоки е два пъти по-скъпа от това, което ти получаваш спрямо всякакви величини, няма как да е нормална тази цена. Заплатите растат с двуциферени темпове на годишна база с 14 - 15% през годините, но всъщност истинският, реалният растеж от ковид насам, всичко е малко над 22% реален растеж, като изчистим общата инфлация. Но тези стоки, които растат по-бързо създават усещане, че доходите не растат с необходимите темпове и поради това издръжката на живот я получават по-малко от половината българи, които работят на пълен работен ден."

По отношение на годишната инфлация по данни на КНСБ страната ни е седма сред страните в Евросъюза. Най-висока е била годишната инфлация през декември миналата година в Румъния 8,6% , а в България е 3,5 на сто.

"Аз все още работя. Инфлацията я има и си расте всяка седмица. Усещам я по джоба си. В магазините като влезеш поскъпването е стремглаво."

ОТ КНСБ настояват за спешно приемане на редовен бюджет за 2026 година и за поне 10-процентен ръст на заплатите и в частния сектор.

#издръжка за живот #Инфлация #доходи

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Консултациите за служебен премиер продължават
6
Консултациите за служебен премиер продължават

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
3
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
4
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш при фаталната катастрофа
АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш при фаталната катастрофа
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни? Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето
Чете се за: 03:52 мин.
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ за подкупи След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ за подкупи
Чете се за: 01:22 мин.
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Варненци протестираха заради пожар в конна база Варненци протестираха заради пожар в конна база
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Атанас Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление Атанас Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ