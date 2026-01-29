Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните

1438 евро е нетният месечен доход, необходим за издръжката на тричленно семейство у нас - двама възрастни, които работят и едно дете до 14 години. Сметките са на КНСБ.

Пак според тях доходът за издръжка нараства по-бързо в сравнение със същия период на миналата година и на годишна база е с 6% по-висок. Сред основните причини за това е, че през последната година и особено през последните два месеца, у нас има сериозен ръст на цените.

Данните на КНСБ показват още, че България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните. Преди нас са единствено Румъния и Естония.

Златка и Адрей Семови близо 10 години продават плодове и зеленчуци на един от столичните пазари. Имат дъщеря на 10 години и твърдят, че посочената днес от КНСБ сума от 1438 евро за живот без лукс на семейство с едно дете е крайно недостатъчна.

Андрей Семов, търговец: "За да оцеляваме, работим сутрин от 7.00 до 7.00 вечерта най-рано. Лишаваме се от почивки,кино, излизания." Златка Семова, търговец: "Трудно е, защото доходът ни е много нисък, заплатите са ниски." Андрей Семов, търговец: "Опитваме се да спестяваме, но е почти невъзможно."

Според експертите на КНСБ сред основните причини за нарасналия доход за издръжка е, че през последната година и особено през последните два месеца у нас има сериозен ръст на цените. България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните. Преди нас са единствено Румъния и Естония.

Асен Иванов, търговец: "Това, че хората обедняват се усеща прекалено много при нас. Например вместо килограм домати сега си купуват по един - два домата. Или пък вместо килограм краставици, купуват една краставица, за да изкарат деня." Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Хората продължават да усещат все по-видимо, че цените не са по джобовете им. Когато една група стоки е два пъти по-скъпа от това, което ти получаваш спрямо всякакви величини, няма как да е нормална тази цена. Заплатите растат с двуциферени темпове на годишна база с 14 - 15% през годините, но всъщност истинският, реалният растеж от ковид насам, всичко е малко над 22% реален растеж, като изчистим общата инфлация. Но тези стоки, които растат по-бързо създават усещане, че доходите не растат с необходимите темпове и поради това издръжката на живот я получават по-малко от половината българи, които работят на пълен работен ден."

По отношение на годишната инфлация по данни на КНСБ страната ни е седма сред страните в Евросъюза. Най-висока е била годишната инфлация през декември миналата година в Румъния 8,6% , а в България е 3,5 на сто.

"Аз все още работя. Инфлацията я има и си расте всяка седмица. Усещам я по джоба си. В магазините като влезеш поскъпването е стремглаво."

ОТ КНСБ настояват за спешно приемане на редовен бюджет за 2026 година и за поне 10-процентен ръст на заплатите и в частния сектор.