Ново застудяване през следващата седмица

Днес над Югозападна България облачността ще се разкъса и намалее до предимно ясно време и в сутрешните часове на места в котловините ще е мъгливо. Минималните температури ще са от минус 2° - 0° в Северозападна България до 5° - 7° в югоизточните райони от страната. Над Югозападна България ще е до предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава и от запад ще завали дъжд. В северозападните райони остават условията за поледици.

Максималните температури ще са в широк интервал, от 3° - 5° в Северозападна България където ще остане облачно до 13° - 15° в крайните югозападни и югоизточни райони от страната.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, в сутрешните часове с валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9° - 11°.

В планините след обяд ще завали дъжд, над около 1700 метра – сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

През почивните дни ще има и валежи, в събота слаби и само на отделни места, в неделя – повече като количество на места в Южна България.

В събота ще духа предимно слаб запад-северозападен вятър. Минималните температури ще са между 0° и 5°, максималните – между 10° и 15°, отново по-ниски в Северозападна България.

В неделя минималните температури ще са без особена промяна, а дневните с умерен северозападен, към края на деня в Източна България – североизточен вятър, ще започнат да се понижават и максималните ще бъдат между 7° и 12°.

През първите дни от новата седмица застудяването от североизток ще продължи, вятърът ще се усили. Ще бъде облачно. На много места в страната ще има валежи: в Северна България и високите котловинни полета предимно от сняг, в Южна – предимно от дъжд. Вероятността за значителни количества в южните райони от страната се повишава. В планините ще вали сняг и по планинските проходи ще има снежни виелици и навявания.

Температурите ще се понижат значително и във вторник минималните ще бъдат предимно между минус 5° и минус 0°, а максималните – между минус 2° и 3°, по-високи в крайните югозападни райони.