Иран разположи нова балистична ракета с обсег от 2000 километра

Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран е разположил нова балистична ракета със среден обсег „Хорамшар 4“, предаде ДПА, цитирайки иранската новинарска агенция Фарс.

Според Фарс това е най-модерната иранска ракета и тя има обсег от 2000 километра и е способна да носи повече от един от експлозиви.

Иран също така пуска в експлоатация нов подземен ракетен град в космическата централа на КГИР, добави агенцията.

Техеран също така обяви значителна промяна във военната си политика след 12-дневната война срещу Израел миналия юни, като премина към политика за нанасяне на първи удар за разлика от предишната си позиция, че само се отбранява.

Новата ракета има за цел да демонстрира капацитет за нанасяне на значителен първи или ответен удар, посочва ДПА.

САЩ отдавна призовават Иран да ограничи обсега на балистичните си ракети.

Техеран редовно обявява разполагането на нови оръжия и извършването на успешни оръжейни изпитания, които не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници.

По официални данни Ислямската република разполага с няколко типа ракети с обсег до 2000 километра, което означава, че може да нанася удари по цели в Израел и по американски бази в района на Залива.