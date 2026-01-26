БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 09:05 мин.
Кънки
На 21 години американският феномен във фигурното пързаляне Иля Малинин е доминант на леда. Споделяме ви една вдъхновяваща история за талант и промяна в законите на гравитацията, които водят към олимпийската сцена в Милано/Кортина 2026. Време е за най-големия спортен форум, време е за нова страница в историята на олимпизма.

иля малинин момчето изпревари времето прескочи границите фигурното пързаляне
Снимка: БГНЕС
В епоха, в която фигурното пързаляне все по-често се измерва в точки, коефициенти и таблици, Иля Малинин се появява като напомняне защо този спорт съхранява възприятието за изкуство. Американецът с руски корени не просто печели, а променя границите на възможното.

Състезател, способен да приземява скокове, които доскоро изглеждаха немислими и в същото време да разказва история върху леда. Малинин вече е лидер на своето поколение, въпреки крехката си възраст. Двукратен световен шампион, непобеден от близо две години, човек, който първи в историята приземи четворния аксел в официално състезание - Иля Малинин стои на прага на най-голямото изпитание за крехките му 21 години житейски опит - Олимпийските игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

Ранните години: дете на леда, израснало между традицията и собствения избор

Иля Малинин сякаш никога не е имал избор. Ледът е бил част от живота му още преди сам да осъзнае какво означава състезание. Роден в семейство на елитни фигуристи, той израства край пързалките, където тренировките са ежедневие. Майка му, Татяна Малинина, е олимпийска състезателка и победителка във финал на Гран при. Баща му Роман Скорняков също има участия на Зимни олимпийски игри. Дори дядо му, Валерий Малинин, е част от съветската школа и до днес работи като треньор в Русия. Въпреки това, първата му детска страст не е фигурното пързаляне, а футболът. Малинин придружава родителите си на леда по-скоро по необходимост, отколкото по вътрешен порив. Промяната настъпва постепенно. С първите по-големи скокове, с усещането за полет и контрол, които започват да го отличават още в ранна възраст.

„Мисля, че хората понякога забравят, че и ние сме просто човешки същества, а не роботи на леда“, казва Малинин в интервю за Olympics.com.

Точно тази смесица от естествен талант, фамилна памет и рано изградено самосъзнание поставя основите на пътя, по който Малинин поема. Път, който ще го изведе до върха на световното фигурно пързаляне, но и ще го натовари с очаквания, каквито малцина носят на толкова крехка възраст.

Отсъствието му от Олимпийските игри в Пекин, което ускори развитието му

През 2022 г. Иля Малинин остава извън състава на САЩ за Олимпийските игри в Пекин. Това е решение, което предизвиква сериозен дебат в американското фигурно пързаляне. Тогава той е едва на 17 години, без достатъчно опит на голямата сцена, но вече с технически арсенал, който го поставя сред най-обещаващите таланти в света. Официалните аргументи са свързани с възрастта и липсата на стабилност под напрежение, но не и със способностите му на леда. Вместо да го сломи, пропускът се превръща в повратна точка. Малинин насочва разочарованието си към работа - методично, без излишен шум, с ясна цел. Само месеци по-късно той вече печели световната титла при юношите. Олимпийската врата, затворена в Пекин, започва да изглежда като временно препятствие, а не като провал.

"Иля е различен фактор. Той е син на двама изключителни фигуристи и е изграден буквално по различен начин. Наистина е невероятно. Съчетава огромен талант с изключителна работна етика и това, което прави на леда, е впечатляващо”, казва по-късно неговата съотборничка Амбър Глен.

Четири години след Пекин, Малинин се връща към онзи момент не с горчивина, а като към необходим урок. За него това се явява първото голямо изпитание по пътя към върха, който днес вече изглежда неизбежен.

Раждането на невъзможния скок

Септември 2022 г. Предизвикателството е сравнително малък турнир в щата Ню Йорк, далеч от олимпийската сцена и големите прожектори. Именно там Иля Малинин прави нещо, което фигурното пързаляне дълго време смяташе за границата на човешките възможности. Той приземява четворен аксел в официално състезание. Скок с четири и половина оборота, започващ от движение напред - единственият елемент в спорта, който изисква още половин завъртане повече от всички останали.

Преди него мнозина опитват, но никой не успява да го приземи. Липсващите 180 градуса се оказват непреодолима бариера. Всичко това до момента, в който Малинин не я прескача. Успехът му в залата в Лейк Плесид – място, пропито с олимпийска история още от “Чудото на леда“ през 1980 г. предизвиква шокова вълна във фигурното пързаляне и далеч извън него.

“Умът ми просто отказа да го приеме“, признава по-късно двукратният олимпиец Джейсън Браун.

Не просто заради техническата трудност, а заради начина, по който Малинин изглежда сякаш нарушава законите на физиката.

“Не мисля, че съм достигнал върха си - нито технически, нито творчески“, казва самият той.

След като Малинин достига тази крайна точка, логичният въпрос вече не е кой ще бъде следващият, а какво следва.

Поглед към Милано/Кортина 2026: фаворитът, който мисли отвъд златото

С наближаването на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026 Иля Малинин вече не е просто сензацията на фигурното пързаляне, а състезателят, с когото са свързани всички очаквания.

Американецът ще направи олимпийския си дебют като фаворит за златото. Самият Малинин гледа на предстоящото участие с премерена зрялост. Той говори за Милано като за едно начало - първата от няколко олимпийски цели, които си е поставил.

„Искам да изкарам поне три олимпийски цикъла – 2026, 2030 и 2034. Надявам се в тези години да се превърна в най-пълноценния фигурист, на който съм способен“, казва той, без да подценява физическата цена на скоковете, които го направиха легенда още преди 21-ия му рожден ден.

В олимпийска година Малинин не търси излишен риск. Фокусът му е върху контролираното натоварване, върху това да слуша тялото си и да влезе в Милано в оптимална форма, дори това да означава по-умерен подход в програмите и адаптация към нови кънки. За него най-важното е едно - да бъде на 100 процента готов за Игрите в Италия.

Извън леда образът му остава същия - земен, любопитен и човешки.

Чаша шоколадово мляко преди сън, интерес към науката и космоса, страх от височини - детайли, които контрастират с почти нечовешките му изпълнения на леда.

Именно тази смесица от изключителен талант и съвсем човешки вълнения и интереси, превръщат Иля Малинин не просто във фаворит за златото в Милано, а и в лицето на едно ново поколение във фигурното пързаляне.

Автор Мариан Николов

#Милано/Кортина 2026 #Иля Малинин

