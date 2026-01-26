Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне

В епоха, в която фигурното пързаляне все по-често се измерва в точки, коефициенти и таблици, Иля Малинин се появява като напомняне защо този спорт съхранява възприятието за изкуство. Американецът с руски корени не просто печели, а променя границите на възможното.

Състезател, способен да приземява скокове, които доскоро изглеждаха немислими и в същото време да разказва история върху леда. Малинин вече е лидер на своето поколение, въпреки крехката си възраст. Двукратен световен шампион, непобеден от близо две години, човек, който първи в историята приземи четворния аксел в официално състезание - Иля Малинин стои на прага на най-голямото изпитание за крехките му 21 години житейски опит - Олимпийските игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

Ранните години: дете на леда, израснало между традицията и собствения избор

Иля Малинин сякаш никога не е имал избор. Ледът е бил част от живота му още преди сам да осъзнае какво означава състезание. Роден в семейство на елитни фигуристи, той израства край пързалките, където тренировките са ежедневие. Майка му, Татяна Малинина, е олимпийска състезателка и победителка във финал на Гран при. Баща му Роман Скорняков също има участия на Зимни олимпийски игри. Дори дядо му, Валерий Малинин, е част от съветската школа и до днес работи като треньор в Русия. Въпреки това, първата му детска страст не е фигурното пързаляне, а футболът. Малинин придружава родителите си на леда по-скоро по необходимост, отколкото по вътрешен порив. Промяната настъпва постепенно. С първите по-големи скокове, с усещането за полет и контрол, които започват да го отличават още в ранна възраст.

„Мисля, че хората понякога забравят, че и ние сме просто човешки същества, а не роботи на леда“, казва Малинин в интервю за Olympics.com.

Точно тази смесица от естествен талант, фамилна памет и рано изградено самосъзнание поставя основите на пътя, по който Малинин поема. Път, който ще го изведе до върха на световното фигурно пързаляне, но и ще го натовари с очаквания, каквито малцина носят на толкова крехка възраст.

Отсъствието му от Олимпийските игри в Пекин, което ускори развитието му

През 2022 г. Иля Малинин остава извън състава на САЩ за Олимпийските игри в Пекин. Това е решение, което предизвиква сериозен дебат в американското фигурно пързаляне. Тогава той е едва на 17 години, без достатъчно опит на голямата сцена, но вече с технически арсенал, който го поставя сред най-обещаващите таланти в света. Официалните аргументи са свързани с възрастта и липсата на стабилност под напрежение, но не и със способностите му на леда. Вместо да го сломи, пропускът се превръща в повратна точка. Малинин насочва разочарованието си към работа - методично, без излишен шум, с ясна цел. Само месеци по-късно той вече печели световната титла при юношите. Олимпийската врата, затворена в Пекин, започва да изглежда като временно препятствие, а не като провал.

"Иля е различен фактор. Той е син на двама изключителни фигуристи и е изграден буквално по различен начин. Наистина е невероятно. Съчетава огромен талант с изключителна работна етика и това, което прави на леда, е впечатляващо”, казва по-късно неговата съотборничка Амбър Глен.

Четири години след Пекин, Малинин се връща към онзи момент не с горчивина, а като към необходим урок. За него това се явява първото голямо изпитание по пътя към върха, който днес вече изглежда неизбежен.

Раждането на невъзможния скок

Септември 2022 г. Предизвикателството е сравнително малък турнир в щата Ню Йорк, далеч от олимпийската сцена и големите прожектори. Именно там Иля Малинин прави нещо, което фигурното пързаляне дълго време смяташе за границата на човешките възможности. Той приземява четворен аксел в официално състезание. Скок с четири и половина оборота, започващ от движение напред - единственият елемент в спорта, който изисква още половин завъртане повече от всички останали.

HISTORY HAS BEEN MADE️



Ilia Malinin lands the first quad Axel in history at the #USIntlClasic pic.twitter.com/rppq73tQ5v — U.S. Figure Skating (@USFigureSkating) September 15, 2022

Преди него мнозина опитват, но никой не успява да го приземи. Липсващите 180 градуса се оказват непреодолима бариера. Всичко това до момента, в който Малинин не я прескача. Успехът му в залата в Лейк Плесид – място, пропито с олимпийска история още от “Чудото на леда“ през 1980 г. предизвиква шокова вълна във фигурното пързаляне и далеч извън него.

“Умът ми просто отказа да го приеме“, признава по-късно двукратният олимпиец Джейсън Браун.

Не просто заради техническата трудност, а заради начина, по който Малинин изглежда сякаш нарушава законите на физиката.

“Не мисля, че съм достигнал върха си - нито технически, нито творчески“, казва самият той.

След като Малинин достига тази крайна точка, логичният въпрос вече не е кой ще бъде следващият, а какво следва.

Поглед към Милано/Кортина 2026: фаворитът, който мисли отвъд златото

С наближаването на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026 Иля Малинин вече не е просто сензацията на фигурното пързаляне, а състезателят, с когото са свързани всички очаквания.

Американецът ще направи олимпийския си дебют като фаворит за златото. Самият Малинин гледа на предстоящото участие с премерена зрялост. Той говори за Милано като за едно начало - първата от няколко олимпийски цели, които си е поставил.

„Искам да изкарам поне три олимпийски цикъла – 2026, 2030 и 2034. Надявам се в тези години да се превърна в най-пълноценния фигурист, на който съм способен“, казва той, без да подценява физическата цена на скоковете, които го направиха легенда още преди 21-ия му рожден ден.

В олимпийска година Малинин не търси излишен риск. Фокусът му е върху контролираното натоварване, върху това да слуша тялото си и да влезе в Милано в оптимална форма, дори това да означава по-умерен подход в програмите и адаптация към нови кънки. За него най-важното е едно - да бъде на 100 процента готов за Игрите в Италия.

Извън леда образът му остава същия - земен, любопитен и човешки.

Чаша шоколадово мляко преди сън, интерес към науката и космоса, страх от височини - детайли, които контрастират с почти нечовешките му изпълнения на леда.

Именно тази смесица от изключителен талант и съвсем човешки вълнения и интереси, превръщат Иля Малинин не просто във фаворит за златото в Милано, а и в лицето на едно ново поколение във фигурното пързаляне.

Автор Мариан Николов