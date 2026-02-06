Администрацията на Тръмп създаде сайт за лекарства с намаления

Администрацията на Тръмп създаде сайт за лекарства на намалена цена.



Платформата се казва Тръмп Ар Екс и е замислена като посредник, насочващ пациентите към страниците на производителите на лекарства, където те могат да бъдат купени директно на по-ниска цена. Сайтът предоставя и купони за използване в аптеките.

Той стартира с над 40 медикамента, включително препарати за отслабване.

Сайтът е част от усилията на администрацията на Тръмп да покаже, че се справя с високите цени.