БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

КЗП: По-високите сметки за ток нямат нищо общо с приемането на еврото

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази

Само за 2 дни има 70 жалби, заяви Александър Колячев

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Имаме сигнали за завишени сметки за ток. Особено вчера и онзи ден започнаха масово да идват сигнали при нас. Ако да кажем от началото на годината имаме общо 80 сигнала, само за вчера и онзи ден имаме 70 такива, това заяви в "Денят започва" Александър Колячев - изпълняващ длъжността председател на КЗП.

Той поясни, че това, че се подават сигнали към КЗП е добре, дотолкова, че ние след това ги разпределяме към КЕВР, която е компетентна в случая, добави той.

"Обичайният ред е когато има проблем със сметката за тока потребителят трябва да уведоми за това съответното разпределително дружество и едва след като получи негативен отговор след това да уведоми за това КЕВР. Ние в казуса нямаме компетенции", обясни Александър Колячев.

Нашите правомощия в този сектор са доста ограничени, каза той. Можем само да разгледаме сигналите и да ги пренасочим по компетентност, добави Колячев.

"Ако сметките се съпоставят с тези през януари, ако температурите са били сходни, може би това е правилният подход".

Александър Колячев беше категоричен, че сигналите за завишени сметки нямат нищо общо с приемането на еврото.

И обясни, че или става въпрос за по-голямо потребление или за някаква техническа грешка.

Вижте целия разговор във видеото

#сметки за ток #КЗП #сигнали

Последвайте ни

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
5
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
6
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
2
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Регионални

Последен ден на грипната епидемия в Пловдив
Последен ден на грипната епидемия в Пловдив
Частичното бедствено положение в Община Ардино остава Частичното бедствено положение в Община Ардино остава
Чете се за: 01:30 мин.
Горя заведение на плажа в Слънчев бряг Горя заведение на плажа в Слънчев бряг
Чете се за: 00:37 мин.
Стотици жалби в ЕВН за завишени сметки за ток, в КЕВР - нито една Стотици жалби в ЕВН за завишени сметки за ток, в КЕВР - нито една
Чете се за: 03:07 мин.
Свлачище затруднява движението по пътя за село Кремен Свлачище затруднява движението по пътя за село Кремен
Чете се за: 00:35 мин.
Река Арда преля отново, шест села в Община Ардино са откъснати от света Река Арда преля отново, шест села в Община Ардино са откъснати от света
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ще бъде ли променена мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш? Ще бъде ли променена мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Частичното бедствено положение в Община Ардино остава Частичното бедствено положение в Община Ардино остава
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ново застудяване през следващата седмица Ново застудяване през следващата седмица
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
След 14 часа маратон в НС - депутатите отмениха днешното заседание
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова ще присъства на откриването на Зимните...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Преговори САЩ-Иран: Дипломация на фона на опасения за директен...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Тръмп: Необходимо е ново ядрено споразумение
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ