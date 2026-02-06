Последен ден на грипната епидемия в Пловдив.

По данни на РЗИ болните са намалели и вече са много под 210 на 10 000 души.

Има ли обаче много хора с усложнения след прекаран грип?

"Грипната обстановка не е необичайна. В момента пациентите ни са 14. Има едно спиране на хоспитализациите, но сме стигали до 30, 40 амбулатории на ден. Пациентите в ранна възраст са с висока температура. Най-честите усложнения са пневмонии, отити, опасност от гърчове. При пациенти над 65-годишна възраст рискът идва от хронични белодробни или сърдечни заболявания. В такъв случай грипът води до усложнения и се усложнява клиниката на основните им заблявания", това каза в "Денят започва" началникът на Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ "Свети Георги" доц. Олиана Бойкинова.

