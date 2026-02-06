БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Последен ден на грипната епидемия в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Таня Матева
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

По данни на РЗИ болните са намалели и вече са много под 210 на 10 000 души

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Последен ден на грипната епидемия в Пловдив.

По данни на РЗИ болните са намалели и вече са много под 210 на 10 000 души.

Има ли обаче много хора с усложнения след прекаран грип?

"Грипната обстановка не е необичайна. В момента пациентите ни са 14. Има едно спиране на хоспитализациите, но сме стигали до 30, 40 амбулатории на ден. Пациентите в ранна възраст са с висока температура. Най-честите усложнения са пневмонии, отити, опасност от гърчове. При пациенти над 65-годишна възраст рискът идва от хронични белодробни или сърдечни заболявания. В такъв случай грипът води до усложнения и се усложнява клиниката на основните им заблявания", това каза в "Денят започва" началникът на Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ "Свети Георги" доц. Олиана Бойкинова.

Вижте повече в прякото включване на Таня Матева

#последен ден #грипна епидемия #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
5
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
6
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
2
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Здраве

Ръководството на МБАЛ "Света Анна" във Варна в опит да спаси детското отделение
Ръководството на МБАЛ "Света Анна" във Варна в опит да спаси детското отделение
Казусът с МБАЛ "Св. Анна": Каква ще бъде развръзката с отделението по детска хирургия? Казусът с МБАЛ "Св. Анна": Каква ще бъде развръзката с отделението по детска хирургия?
Чете се за: 02:10 мин.
Над 300 000 българи се борят с рака Над 300 000 българи се борят с рака
Чете се за: 03:40 мин.
След колективни оставки – децата със спешни хирургични случаи във Варна ще се лекуват в други болници След колективни оставки – децата със спешни хирургични случаи във Варна ще се лекуват в други болници
Чете се за: 03:55 мин.
Над 200 клинични пътеки са недофинансирани, твърдят здравни експерти Над 200 клинични пътеки са недофинансирани, твърдят здравни експерти
Чете се за: 02:00 мин.
Реакция на НЗОК след репортаж на БНТ: Одобрена е подмяна на протеза на човек с увреждане след три отказа Реакция на НЗОК след репортаж на БНТ: Одобрена е подмяна на протеза на човек с увреждане след три отказа
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ще бъде ли променена мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш? Ще бъде ли променена мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Частичното бедствено положение в Община Ардино остава Частичното бедствено положение в Община Ардино остава
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ново застудяване през следващата седмица Ново застудяване през следващата седмица
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
След 14 часа маратон в НС - депутатите отмениха днешното заседание
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова ще присъства на откриването на Зимните...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Преговори САЩ-Иран: Дипломация на фона на опасения за директен...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Тръмп: Необходимо е ново ядрено споразумение
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ