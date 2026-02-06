Президентът Илияна Йотова ще присъства на церемонията по откриване на Зимните олимипйски игри на стадион "Сан Сиро"

Президентът Илияна Йотова е на посещение в Италия. Поводът е откриването на Зимните олимпийски игри. Държавният глава ще бъде посрещнат от италианския си колега Серджо Матарела в "Кралския дворец" в Милано. По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията по откриване на стадион "Сан Сиро". Там ще бъде даден старт на Игрите и ще бъде запален олимпийският огън.

България ще бъде представена от 20 състезатели в спортовете биатлон, алпийски сноуборд, ски-алпийски дисциплини, ски-скокове, ски-бягане и фигурно пързаляне.

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Италия е днес от 21:00 часа, като може да я гледате пряко по БНТ 1 и БНТ 3. В 19:00 започва специалното ни олимпийско предаване "Днес на игрите".

Вижте видеото!