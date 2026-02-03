13-годишно момче плува 4 часа в открити австралийски води, за да спаси семейството си

13-годишно момче положи свръхчовешки усилия и успя да спаси майка си и по-малките си брат и сестра, които бедстваха в океана, на километри от бреговете на Западна Австралия.

13-годишният Остин, майка му, 12-годишният му брат и 8-годишната му сестра отишли да покарат падълборд и каяк в залива Географ, Югозападна Австралия, при сравнително тихо време в петък сутринта. Внезапни пориви на вятъра обаче ги отнесли навътре, все по-далеч от брега, в открити води. Наложило се майката да вземе най-трудното решение в живота си - да помоли най-големия си син да стигне с кануто до брега, за да повика помощ. И Остин тръгнал.

Остин Апълби: "Заради вълните каякът ме изхвърляше милион пъти, после дълго се държах за каяка. Стори ми се, че видях нещо във водата и наистина се уплаших и просто си мислех, мислех си и си повтарях, че все пак ще преодолея това."

Момчето осъзнало, че трябва да изостави каяка, а впоследствие - и спасителната жилетка. Остин успял да преодолее 4 километра в бурните води.

Остин Апълби: "Опитвах се да плувам със спасителната жилетка и каяка общо два часа, а през следващите два часа просто плувах без спасителна жилетка. И накрая просто стигнах до брега и... усетих дъното, знаете, плажа и просто се сринах... Но след това трябваше да спринтирам 2 километра, за да стигна до телефон."

След сигнала спасителни екипи с хеликоптер успели да открият майката и двете деца на 14 км от брега. Парамедиците и участниците в издирването са категорични, че решителността и смелостта на Остин са спасили живота на близките му.