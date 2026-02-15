БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лошо време в Нова Зеландия: Властите предупреждават за силни бури и проливни дъждове

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Запази
силни бури проливни дъждове наводнения нова зеландия
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Метеорологичната служба на Нова Зеландия предупреди днес за засилване на проливните дъждове и бурите в северната част на островната държава, ден след като взелите жертва наводнения доведоха до прекъсвания в електроснабдяванията, блокиране на пътища заради свлачища и евакуация на граждани, предаде Ройтерс.

"Ниско над Северния остров днес навлиза циклон от изток, съпътстван от проливни дъждове и силни бури в източната, централната и южната част на острова", съобщи националната метеорологична служба.

Най-лошото време се очаква късно днес. Прогнозата е метеорологичните условия да се подобрят незначително утре, съобщи службата на сайта си. Проливни дъждове започнаха да се изливат в Нова Зеландия в петък, отбелязва Ройтерс.

Властите в силно засегнатия от бурите и пороите окръг Отороханга обявиха извънредно положение днес. Става въпрос за селскостопански район с население около 10 000 души, който се намира на около 180 километра от най-населения новозеландски град Окланд. Без ток са останали 2452 домакинства на Северния остров, съобщи енергийната компания "Пауърко".

Жертвата от вчера е мъж, който очевидно е бил отнесен в автомобила си от наводнение, обявиха новозеландските власти, добавяйки, че около 80 души са били евакуирани.

#Нова Зеландия #силни бури #проливни дъждове #наводнения

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
3
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
4
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
5
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
6
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
2
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
3
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
4
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
6
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...

Още от: Австралия и Океания

Подкрепа за Гренландия: Франция и Канада откриват генерални консулства в Нуук
Подкрепа за Гренландия: Франция и Канада откриват генерални консулства в Нуук
13-годишно момче плува 4 часа в открити австралийски води, за да спаси семейството си 13-годишно момче плува 4 часа в открити австралийски води, за да спаси семейството си
Чете се за: 02:05 мин.
Килауеа се "събуди" отново - вулканът бълва лава и пепел Килауеа се "събуди" отново - вулканът бълва лава и пепел
Чете се за: 00:32 мин.
Поглед напред: Събитията, които ще бележат следващите 365 дни Поглед напред: Събитията, които ще бележат следващите 365 дни
Чете се за: 04:07 мин.
Нова Зеландия посрещна Новата 2026 година Нова Зеландия посрещна Новата 2026 година
Чете се за: 01:37 мин.
След стрелбата в Сидни - повдигнаха обвинения за тероризъм на нападателя След стрелбата в Сидни - повдигнаха обвинения за тероризъм на нападателя
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

След повреда спират отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
След повреда спират отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал оставка от ГЕРБ Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал оставка от ГЕРБ
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Главен път, осеян с дупки: Жители на Елхово и региона излязоха на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Заради строежа на метрото: Затварят южното платно на столичния бул....
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Месни Заговезни е!
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ