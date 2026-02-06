Първа стъпка към исторически закон - Венецуела прие на първо четене текст за всеобща амнистия

Първа стъпка към исторически закон във Венецуела.

Парламентът на страната прие единодушно на първо четене текст за всеобща амнистия.

Той ще позволи освобождаването на политически затворници.

Законопроектът предвижда връщане на активите на затворниците и ще отмени наложените по-рано мерки срещу опозиционни фигури в изгнание, като по този начин ще отвори пътя за връщането им в родината.

Все още не е определена дата за дебат и гласуване на второ четене.