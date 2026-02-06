БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Официалната церемония ще започне в 21:00 часа на стадион „Сан Сиро“ в Милано и ще бъде излъчена на живо по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни!

милано/кортина 2026
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Тази вечер ще бъде даден старт на Зимните олимпийски игри в Италия. Официалната церемония ще започне в 21:00 часа на стадион „Сан Сиро“ в Милано, а по-малки церемонии ще се състоят и на други три локации, които приемат състезания в отделните спортове до края на Игрите на 22 февруари – Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо.

България ще бъде представена от 20 спортисти. Знаменосец на делегацията в Милано ще бъде фигуристката Александра Фейгин, а в Кортина националният флаг ще носи биатлонистът Владимир Илиев.

Церемонията по откриването е създадена и продуцирана от Balich Wonder Studio, а много детайли от шоуто се пазят в тайна. Все пак известно е, че над 500 музиканти участват в програмата. Официалният саундтрак на Игрите е дело на Дардъст. Той е и автор на официалния химн, наречен „Италианска фантазия“.

Сред певците, които ще участват на церемонията, са Марая Кери, Андреа Бочели, Лаура Паузини, рапърите Гали и Снуп Дог. Очаква се да се включат и актьорите Том Круз, Пиерфранческо Фавино, Сабрина Импачаторе и Матилда Де Анджелис, както и цигуларят Джовани Дзанон.

По време на събитието ще бъдат почетени видни италианци, сред които Леонардо да Винчи и Христофор Колумб, както и ще бъдат отбелязани италианската история, мода, музика и всичко „Произведено в Италия“. Ще има специално отдаване на почит и на дизайнера Джорджо Армани, починал през септември. Наскоро почина и друг прочут италиански моден дизайнер – Валентино, като по всяка вероятност в церемонията ще бъде включен и момент в негова памет.

Игрите в Италия ще имат не един, а два жертвеника, в които ще бъде запален олимпийският огън. Единият ще бъде при Арката на мира в Милано, а другият на площад „Дибона“ в Кортина д’Ампецо. Дизайнът на жертвениците напомня гения на Леонардо да Винчи и неговите прочути възли – геометрични орнаменти с формата на плетеници, които символизират хармонията между природата и човешкия разум.

Олимпийските и параолимпийските игри имат и своите талисмани – хермелинчетата Тина и Мило, придружавани от шестима малки приятели кокичета, наречени Фло. Тина е с бяла козина, а Мило – с кафява. Мило е и без една лапичка, като по този начин символизира параолимпийците.

Гледайте церемонията тази вечер от 19:00 ч. НА ЖИВО по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни!

#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
2
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
3
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
4
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
5
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
6
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
2
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Milano Cortina 2026

Весела Лечева: Успех, прекрасни български спортисти
Весела Лечева: Успех, прекрасни български спортисти
Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри
Чете се за: 03:17 мин.
Владимир Зографски преди старта на малка шанца: Условията ще окажат голямо влияние Владимир Зографски преди старта на малка шанца: Условията ще окажат голямо влияние
Чете се за: 02:10 мин.
Микаела Шифрин, за която само небето е граница Микаела Шифрин, за която само небето е граница
Чете се за: 04:57 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
7363
Чете се за: 18:40 мин.
Гледайте на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина в петък по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина в петък по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш? Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След обилните дъждове: Контролирано се изпускат язовирите Кърджали и Студен кладенец След обилните дъждове: Контролирано се изпускат язовирите Кърджали и Студен кладенец
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Буферните паркинги на метростанциите "Стадион Васил...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ