XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия

Тази вечер ще бъде даден старт на Зимните олимпийски игри в Италия. Официалната церемония ще започне в 21:00 часа на стадион „Сан Сиро“ в Милано, а по-малки церемонии ще се състоят и на други три локации, които приемат състезания в отделните спортове до края на Игрите на 22 февруари – Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо.

България ще бъде представена от 20 спортисти. Знаменосец на делегацията в Милано ще бъде фигуристката Александра Фейгин, а в Кортина националният флаг ще носи биатлонистът Владимир Илиев.

Церемонията по откриването е създадена и продуцирана от Balich Wonder Studio, а много детайли от шоуто се пазят в тайна. Все пак известно е, че над 500 музиканти участват в програмата. Официалният саундтрак на Игрите е дело на Дардъст. Той е и автор на официалния химн, наречен „Италианска фантазия“.

Сред певците, които ще участват на церемонията, са Марая Кери, Андреа Бочели, Лаура Паузини, рапърите Гали и Снуп Дог. Очаква се да се включат и актьорите Том Круз, Пиерфранческо Фавино, Сабрина Импачаторе и Матилда Де Анджелис, както и цигуларят Джовани Дзанон.

По време на събитието ще бъдат почетени видни италианци, сред които Леонардо да Винчи и Христофор Колумб, както и ще бъдат отбелязани италианската история, мода, музика и всичко „Произведено в Италия“. Ще има специално отдаване на почит и на дизайнера Джорджо Армани, починал през септември. Наскоро почина и друг прочут италиански моден дизайнер – Валентино, като по всяка вероятност в церемонията ще бъде включен и момент в негова памет.

Игрите в Италия ще имат не един, а два жертвеника, в които ще бъде запален олимпийският огън. Единият ще бъде при Арката на мира в Милано, а другият на площад „Дибона“ в Кортина д’Ампецо. Дизайнът на жертвениците напомня гения на Леонардо да Винчи и неговите прочути възли – геометрични орнаменти с формата на плетеници, които символизират хармонията между природата и човешкия разум.

Олимпийските и параолимпийските игри имат и своите талисмани – хермелинчетата Тина и Мило, придружавани от шестима малки приятели кокичета, наречени Фло. Тина е с бяла козина, а Мило – с кафява. Мило е и без една лапичка, като по този начин символизира параолимпийците.

Гледайте церемонията тази вечер от 19:00 ч. НА ЖИВО по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни!