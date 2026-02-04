Кой, ако не те: Олимпийските шампиони Алберто Томба и Дебора Компаньони ще запалят огъня в Милано и Кортина

Олимпийските шампиони по ски Алберто Томба и Дебора Компаньони ще имат честта да запалят огъня на Игрите в Милано и Кортина, съобщи днес Gazzetta dello Sport. Италианският олимпийски комитет (CONI) нито потвърди, нито отрече информацията, заявявайки, че ще вземе решението в последния момент.

Легендите на алпийските ски са трикратни олимпийски шампиони и сред най-популярните италиански спортисти от своето поколение.

Томба ще бъде отговорен за запалването на олимпийския огън в Милано по време на церемонията по откриването в петък, 6 февруари на футболния стадион "Сан Сиро", а Компаньони ще запали котела на площад "Дибона", което ще се проведе по същото време в Кортина д'Ампецо в Доломитите, пише италианското издание.

Алберто Томба е носител на два олимпийски златни медала в Калгари през 1988 г. и още един в Албервил 1992, има и две сребърни отличия. Дебора Компаньони спечели първото си злато в Албервил, след това в Лилехамер през 1994 г. и четири години по-късно в Нагано, където добави и сребро към колекцията си.

Томба и Компаньони са също така посланици на предстоящите олимпийски игри, които ще може да проследите в ефира на БНТ.