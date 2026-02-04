БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алберто Томба: Вечният шампион на снега и духът на Милано/Кортина 2026

Алпийски ски
От златните олимпийски спускания до ролята на посланик на Милано/Кортина 2026. Разказваме историята на скиора, който превърна спорта в нестихваща емоция.

алберто томба вечният шампион снега духът милано кортина 2026
Слушай новината

Има шампиони, които печелят титли. Има и други – редки, почти митични фигури – които променят самия спорт. Алберто Томба принадлежи към втората категория. Още с първите си стъпки по белите склонове италианецът показа, че алпийските ски могат да бъдат не просто съревнование, а спектакъл. Усмихнат, дръзък и безпогрешен в ключовите моменти, Томба превърна всяко свое спускане в събитие – такова, което, по собствените му думи, "остава в съзнанието завинаги“.

Олимпийска слава и златни спомени

Пет олимпийски медала, три златни и два сребърни, са сухата статистика. Истинската стойност на тези отличия обаче се крие в контекста. Калгари 1988 г. остава завинаги "Олимпиадата на Томба“ – два златни медала в слалома и гигантския слалом, които накараха Италия буквално да спре дъха си.

„Калгари бяха моите първи олимпийски игри – млади, безгрижни. Там се случи магията. Това беше началото на всичко“, спомня си той.

Следват Албервил 1992 с честта да бъде знаменосец и ново олимпийско злато, и Лилехамер 1994, където още един медал допълва колекцията на легендата.

"Това са моменти, които не могат да бъдат изтрити“, казва Томба за олимпийските си спомени.

Победите, които не се забравят
Кариерата на Томба не се измерва само с олимпийски триумфи. Той има петдесет победи за Световната купа, носител е на Големия кристален глобус, четири пъти е първи в крайното класиране в гигантския слалом и четири път в слалома. Това не са само отличия, това е път, изминат с безкомпромисна отдаденост. И любов!



"Това не е един резултат – това е сборът от всички победи, жертви, безсънни нощи и тежки тренировки.“, обобщава семпло Томба, все едно дава интервю след най-обикновена тренировка.

Нощните стартове в Мадона ди Кампильо, легендарният "Каналоне Мирамонти“, електрическата атмосфера и публиката на сантиметри от трасето – там Томба не просто караше, той владееше сцената.

"Това беше истински спектакъл“, признава той.

Кортина - домът в планината

Връзката между Алберто Томба и Кортина д’Ампецо е повече от географска. Това е мястото, където той израства като състезател и където и днес се връща с особена нежност.

"Баща ми купи къща тук, а Кортина беше моето тренировъчно поле. Това винаги е било като завръщане у дома“, казва Томба.

За него планината не е спомен, а настояще.

"Планините все още са живот за мен“, признава той, дори когато днес ги изживява по различен начин. С два часа изкачване и две минути спускане, но със същото усещане за свобода.

От шампион до посланик на Игрите

Назначаването на Алберто Томба за посланик на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина 2026 е напълно естествено. Той е лицето на италианските зимни спортове. Изградил мост между златната история и бъдещето. История за страстта, за приемствеността и за магията на спорта, която продължава да вдъхновява нови поколения.

И съвсем естествено той е сред фаворитите да получи честта да запали олимпийския огън по време на церемонията по откриването в петък на футболния стадион "Сан Сиро".


Годините минават, поколенията се сменят, но Томба остава.

„Хората ме спират, усмихват ми се, искат снимка – и това ме кара отново да се чувствам в играта", признава той.

И това е най-голямото признание за един спортист, паметта, а не медалите!

Алберто Томба не е просто част от историята на алпийските ски. Той е тяхната емоция.

#Алберто Томба #Милано/Кортина 2026 #ски #посланик

