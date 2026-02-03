БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Когато талисманите оживяват: Тина и Мило и духът на Олимпийските игри

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
Хермините ще носят олимпийския дух на Милано/Кортина 2026 

талисманите оживяват тина мило духът олимпийските игри
Кой обича Олимпийските и Параолимпийските игри най-много? Самите спортисти? Треньорите? Запалените фенове, които гледат всяка минута от Игрите със затаен дъх у дома? Всички тези отговори са напълно основателни. Но има и още една група, която с удоволствие би се включила в надпреварата – олимпийските талисмани, които въплъщават олимпийския дух още от 1968 година.

Тази година семейството на талисманите ще се увеличи с двама нови членове – Тина и Мило, брат и сестра хермелини, които ще представят Зимните олимпийски и параолимпийски игри Милано/Кортина 2026.

Двата хермелина (животни, близки до поровете, известни още като ермини) са създадени от ученици от училище в малкото южно италианско градче Таверна. Те бяха представени официално през февруари 2024 година и спечелиха общественото гласуване, изпреварвайки над 1600 други проекта. Имената им идват от двете градове-домакини – Тина е съкратено от Кортина д’Ампецо, а Мило – от Милано, като двамата символизират „съвременния, жизнен и динамичен италиански дух“.

Тина, по-голямата сестра със светла козина, ще бъде лицето на Олимпийските игри. Родена в италианските планини, но живееща в града, тя е творческа натура с любов към изкуството и музиката. Нейното мото е „мечтай смело“, а голямата ѝ страст е красотата и нейната способност да променя света.

Мило, който напълно олицетворява духа на по-малкия брат, е палав и игрив. Роден с тъмнокафява козина и без една лапа, той се е научил да ходи, използвайки опашката си, и разчита на въображението си, за да намира нови решения (и дори да измисля музикални инструменти). Мило живее с убеждението, че „препятствията са трамплини“, и ще бъде лицето на Параолимпийските игри през 2026 година.

Освен че винаги могат да разчитат един на друг, Тина и Мило ще бъдат придружени и от шест малки кокичета, наречени „Фло“. Те също са създадени от ученици. Забавни и верни, малките цветя ще помагат на хермелините да разпространяват радост и ентусиазъм с приближаването на Игрите.

Пред Тина и Мило стои нелеката задача да наследят обичаните талисмани на Париж – Фрижите, както и Бинг Двен Двен и Шуей Рон Рон, които спечелиха сърцата на феновете по време на Олимпийските игри в Пекин през 2022 година. Но новите талисмани са повече от готови да приемат това предизвикателство.

Олимпийските талисмани се появяват за първи път на Зимните олимпийски игри в Гренобъл през 1968 година. Тогава символ на Игрите става Шус – стилизирана скиорска фигура, която поставя началото на традиция, превърнала се в неразделна част от олимпийската идентичност. Оттогава насам всеки домакин използва талисманите като начин да разкаже своята история, култура и ценности по достъпен и емоционален начин.

На последните Зимни олимпийски игри в Италия – Торино 2006 – страната бе представена от двама талисмани: Неве и Глиц. Неве символизираше снега и зимните спортове, а Глиц – леда и елегантността на състезанията, като двамата заедно олицетворяваха хармонията между природата и движението.

Двадесет години по-късно Италия отново залага на дует – Тина и Мило, които носят по-съвременно послание, свързано с креативност, устойчивост и приобщаване.

#Тина и Мило - талисманите на ЗОИ 2026 #Милано/Кортина 2026

