Чете се за: 03:30 мин.

Протест в Сандански в подкрепа на шофьора, причинил катастрофата край Телиш

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Близките и приятелите му са категорични, че техният съгражданин не е убиец

В Сандански започва протест в защита на Димитър Димитров, шофьорът на тежкотоварни автомобили, който отне живота на д-р Цветан Костадинов при катастрофата край Телиш.

Близки и приятели на 46-годишния шофьор продължават да се събират пред сградата на Районния съд в града.

Те са категорични, че техният съгражданин не е убиец.

"Нито един шофьор не излиза, за да се превърне в потенциален убиец", гласи един от плакатите.

На протеста присъстват и десетки шофьори на тирове, които признават, че всеки един от тях има десетки нарушения, но това не ги прави убийци.

Илия Димитров - баща на шофьора: "Той казва: татко, аз не се чувствам виновен, защото, само ме е яд, че не можах да помогна, да отърва човека от това. Второ, тира се завърта след големия удар, който се нанася и понеже това е голяма композиция, хлъзгав терен, тя се обръща в обратна посока и ако не е била тази мантинела няма да има тази трагедия."

#защита на шофьора #катастрофа край Телиш #Сандански #протест

