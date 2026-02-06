Протест в Сандански в подкрепа на шофьора, причинил катастрофата край Телиш

В Сандански започва протест в защита на Димитър Димитров, шофьорът на тежкотоварни автомобили, който отне живота на д-р Цветан Костадинов при катастрофата край Телиш.

Близки и приятели на 46-годишния шофьор продължават да се събират пред сградата на Районния съд в града.

Те са категорични, че техният съгражданин не е убиец.

"Нито един шофьор не излиза, за да се превърне в потенциален убиец", гласи един от плакатите.

На протеста присъстват и десетки шофьори на тирове, които признават, че всеки един от тях има десетки нарушения, но това не ги прави убийци.