Протест в Сандански в подкрепа на шофьора, причинил катастрофата край Телиш

Близките и приятелите му са категорични, че техният съгражданин не е убиец
В Сандански започва протест в защита на Димитър Димитров, шофьорът на тежкотоварни автомобили, който отне живота на д-р Цветан Костадинов при катастрофата край Телиш.
Близки и приятели на 46-годишния шофьор продължават да се събират пред сградата на Районния съд в града.
Те са категорични, че техният съгражданин не е убиец.
"Нито един шофьор не излиза, за да се превърне в потенциален убиец", гласи един от плакатите.
На протеста присъстват и десетки шофьори на тирове, които признават, че всеки един от тях има десетки нарушения, но това не ги прави убийци.
Илия Димитров - баща на шофьора: "Той казва: татко, аз не се чувствам виновен, защото, само ме е яд, че не можах да помогна, да отърва човека от това. Второ, тира се завърта след големия удар, който се нанася и понеже това е голяма композиция, хлъзгав терен, тя се обръща в обратна посока и ако не е била тази мантинела няма да има тази трагедия."