Ще бъде ли променена мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?

Апелативният съд във Велико Търново решава
Апелативният съд във Велико Търново ще гледа днес мярката за неотклонение на шофьора на тира, причинил катастрофата край Телиш, при която загина анестезиологът д-р Цветан Костадинов.
Миналата седмица Окръжният съд в Плевен пусна Димитър Димитров под парична гаранция в размер на 8 хиляди евро.
Прокуратурата протестира решението и настоява за най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
Димитров има 24 санкции за нарушения на пътя.
Последната от миналия месец, а книжката му е отнемана за употреба на алкохол.