Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"

Столична община прекратява установена схема за злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай" на два буферни паркинга на Центъра за градска мобилност – паркинг "Джеймс Баучер" с 577 места и паркинг "Стадион Васил Левски" със 193 места. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Решението е взето в първите дни от мандата на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев, след анализ и проверки на системите за видеонаблюдение, отчитане на пътуванията и почасовото паркиране.

"Открихме очевидна схема за заобикаляне на правилата – без реално пътуване, без ефект върху трафика и без полза за града, докато Общината поема разходите за охрана и поддръжка", заяви заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев.

По думите му не е имало логика тази инфраструктура да остава полупразна и да обслужва злоупотреби, докато в околните квартали хората обикалят в търсене на място за паркиране.

В резултат на предприетите действия Столична община отваря двата паркинга за обичайно, регламентирано и прозрачно ползване при ясни правила и достъпни условия, съобразени с нуждите на района. Така общо 770 паркоместа ще бъдат на разположение за всички, не само за ползващите градски транспорт, с възможност за почасово паркиране и абонаментни планове при условията на почасово и абонаментно паркиране на буферен паркинг.

Установено е, че двата паркинга, разположени на изключително натоварени локации в близост до центъра, почти не се използват по предназначение. Вместо да служат за оставяне на автомобили и продължаване с градски транспорт, по този механизъм средно са били заети едва около 50 автомобила дневно.

Проверките показват, че голяма част от заемащите места автомобили принадлежат на работещи в района лица, които са използвали буферните паркинги като обикновени и нископлатени паркинги. Засечени са случаи на масово и едновременно валидиране на по 10–15 карти за градски транспорт от едни и същи лица, с цел симулиране на пътуване. Картите са били свързани с регистрационните номера на паркираните автомобили, без реално използване на обществения транспорт и без ефект върху трафика и качеството на въздуха в централната градска част.

Функцията "Паркирай и пътувай" остава валидна и приложима за буферните паркинги в периферията на централната градска част – при МС "Бели Дунав" – "Връбница" (128 места), МС "Бели Дунав" – "Надежда" (349 места), при "Цариградско шосе" (1253 места) и при МС "Бизнес парк" (86 места), които реално ограничават навлизането на автомобили в центъра чрез използване на обществения транспорт.

Допълнително, считано от 1 март, цените за месечните абонаменти в паркинг "Джеймс Баучер" се намаляват с 25% – от 184 на 140 евро.