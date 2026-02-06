След обилните дъждове: Контролирано се изпускат язовирите Кърджали и Студен кладенец

Частичното бедствено положение в Община Ардино остава в сила
Остава в сила частичното бедствено положение в Община Ардино, където вчера река Арда заля мост и откъсна 6 населени места.
В региона се изсипаха солидни количества дъжд, които повишиха значително нивата на реките и язовирите.
От снощи контролирано се изпускат язовирите Кърджали и Студен кладенец, които са част от каскадата Горна Арда.
Притокът към язовирите намалява, след като снощи дъждовете спряха. Няма опасност за хора и населени места.
Никола Чанев, областен управител на Кърджали: "Няма причина за никакво притеснение от страна на населението, просто когато обемът стигне до така наречения преливен ръб, се отварят клапите на преливниците и язовирът контролирано се изпуска от там. Няма абсолютно никакви притеснения за гражданите. Пак казвам, този капацитет се ползва наполовина, а и дебитът на водата наистина намалява."
Шакир Мехмед: "Тия нашите трябва предварително да се оправят, ние в България сме, дето се казва, след това правим всичко, което стане - след дъжд качулка, за какво ми е да се вайкам."