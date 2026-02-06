След обилните дъждове: Контролирано се изпускат язовирите Кърджали и Студен кладенец

Остава в сила частичното бедствено положение в Община Ардино, където вчера река Арда заля мост и откъсна 6 населени места.

В региона се изсипаха солидни количества дъжд, които повишиха значително нивата на реките и язовирите.

От снощи контролирано се изпускат язовирите Кърджали и Студен кладенец, които са част от каскадата Горна Арда.

Притокът към язовирите намалява, след като снощи дъждовете спряха. Няма опасност за хора и населени места.

Никола Чанев, областен управител на Кърджали: "Няма причина за никакво притеснение от страна на населението, просто когато обемът стигне до така наречения преливен ръб, се отварят клапите на преливниците и язовирът контролирано се изпуска от там. Няма абсолютно никакви притеснения за гражданите. Пак казвам, този капацитет се ползва наполовина, а и дебитът на водата наистина намалява."