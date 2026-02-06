БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

След обилните дъждове: Контролирано се изпускат язовирите Кърджали и Студен кладенец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Частичното бедствено положение в Община Ардино остава в сила

обилните дъждове контролирано изпускат язовирите кърджали студен кладенец
Снимка: БНТ
Остава в сила частичното бедствено положение в Община Ардино, където вчера река Арда заля мост и откъсна 6 населени места.

В региона се изсипаха солидни количества дъжд, които повишиха значително нивата на реките и язовирите.

От снощи контролирано се изпускат язовирите Кърджали и Студен кладенец, които са част от каскадата Горна Арда.

Притокът към язовирите намалява, след като снощи дъждовете спряха. Няма опасност за хора и населени места.

Никола Чанев, областен управител на Кърджали: "Няма причина за никакво притеснение от страна на населението, просто когато обемът стигне до така наречения преливен ръб, се отварят клапите на преливниците и язовирът контролирано се изпуска от там. Няма абсолютно никакви притеснения за гражданите. Пак казвам, този капацитет се ползва наполовина, а и дебитът на водата наистина намалява."

Шакир Мехмед: "Тия нашите трябва предварително да се оправят, ние в България сме, дето се казва, след това правим всичко, което стане - след дъжд качулка, за какво ми е да се вайкам."

#язовир Студен кладенец #изпускане на язовири #община Ардино # частично бедствено положение #язовир Кърджали

