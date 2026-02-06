БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва

По света
Нападателят се издирва, в ход е мащабна операция

Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва.

Тази сутрин генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил прострелян няколко пъти в жилищна сграда в северозападната част на руската столица. Нападателят се издирва, в ход е мащабна операция.

Владимир Алексеев е заместник-началник на разузнавателното управление към Генералния щаб на руските въоръжени сили. През юни 2023г. по време на опита за преврат на Евгений Пригожин – лидер на наемническата групировка "Вагнер", Алексеев е сред преговарящите от страна на Кремъл.

От началото на войната в Украйна няколко високопоставени руски военни бяха ликвидирани, като от Москва обвиняват Киев. В няколко от случаите от украинска страна са поемали отговорност.

