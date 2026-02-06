БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Фаталната катастрофа край Телиш: Съдът решава за мярката на шофьора на тира

Апелативният съд във Велико Търново гледа мярката за неотклонение на шофьора на тира, който причини катастрофата край Телиш, при която загина анестезиологът д-р Цветан Костадинов.

Прокуратурата обжалва решението на Окръжния съд в Плевен за освобождаването на Димитър Димитров под парична гаранция в размер на 8 000 евро. Пред магистратите той каза, че съжалява за това, което се е случило.

Борислав Цветанов - протестиращ: Искаме да покажем, че в крайна сметка един човек си замина и той не струва 8000 евро. Това е безнаказаност.

Николай Попов: Това не е наша работа да идваме пред съдебните палати на страната, за да ставаме гаранти за справедливост на гражданите. Това е работа на съда.

#катастрофа край Телиш #тир #жертва #мярка #заседание #дело

