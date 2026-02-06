БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева: Предстои ни най-голямото и грандиозно спортно събитие в света

от БНТ
Чете се за: 04:32 мин.
Спорт
Церемонията по откриването е тази вечер от 21:00 часа и ще бъде предавана пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт.

Весела Лечева, Милано
Снимка: Пресслужба
Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева коментира от Милано предстоящия официален старт на Зимните олимпийски игри. Легендарната българска спортистка сподели, че ни предстои най-грандиозното спортно събитие, което ще събере пред малкия екран милиони, дори милиарди зрители от цял свят.

„Това е най-вълнуващият момент за всеки един състезател, който за първи път участва на Олимпийски игри – да влезе в олимпийското село. Тук, където се събират спортисти, атлети от цял свят. Това е един незабравим спомен за всеки един от тях. Делят ни само часове от откриването на Олимпийските игри. Това е най-голямото и грандиозно спортно събитие в света, което се наблюдава от милиони, а понякога и от милиарди зрители. Можем да очакваме нещо грандиозно. Всички ще запомнят най-вече усмивките по лицата на спортистите, които ще дефилират на стадион „Сан Сиро“. Това са запомнящи се моменти за цял живот“, сподели Лечева.

Тя коментира и вечерята, на която беше поканена снощи от президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри.

„Вечерята беше за всички национални олимпийски комитети, за техните президенти и за гостите на Международния олимпийски комитет. Имаше повече от 40 държавни глави, което показва нивото на това голямо спортно събитие. Радвам се, че президентът г-жа Илияна Йотова прие тази чест да дойде и да се отзове на поканата. Да присъства и да бъде част от този голям форум. Много е важно България да присъства на такива форуми. Имаме богата история, олимпийска история, много олимпийски медалисти и поводи за гордост през всичките тези години. Радвам се, че Илияна Йотова подкрепи нашата делегация. Имаше запомнящи се моменти. На вечерята бяхме заедно с президента на организационния олимпийски комитет на олимпийските игри за Лос Анджелис. Президентът на ФИФА Джани Инфантино, легендата на баскетбола Поу Гасол, хора, които са оставили трайна диря в историята на спорта. С г-жа Кирсти Ковънтри, с много от президентите на националните олимпийски комитети, с които вече имаме много добри взаимоотношения, например с румънския президент на националния им олимпийски комитет разменихме по няколко думи по отношение на европейските олимпийски игри, които предстоят следващата година. Има много поводи и теми, които да се коментират с всички национални олимпийски комитети и техните президенти“, разказа избраната за председател на БОК.

Лечева сподели и как ще продължи нейната програма в следващите дни.

„Веднага след откриването пътуваме за Ливиньо, там очакваме старта на нашите най-добри сноубордисти. На 8-ми февруари, нека да им пожелаем успех. Чуваме се с техните треньори, знам, че подготовката върви добре. Те са в много добро настроение, те са млади, талантливи и най-вече много успешни състезатели. Имат самочувствието на успели атлети. А има и защо. Карат ни да се чувстваме, че сме на най-високия връх в световния сноуборд“, каза Лечева.

Тя сподели и че никога до момента Олимпийски игри не са били толкова разпръснати.

„За първи път Олимпийските игри ще се провеждат толкова разпокъсано – на четири разделени клъстера. Това се прави, за да могат Игрите да бъдат съобразени с екологичните норми. И най-вече да бъдат достъпни и да не се харчат много излишни средства. Това е стремежът на Международния олимпийски комитет да използва вече готови съоръжения“, добави Лечева.

Подробности вижте във видеото!

#Милано/Кортина 2026 #Български олимпийски комитет (БОК) #Весела Лечева

Product image
