Весела Лечева: Всеки един от нашите спортисти би могъл да бъде на подиума, пожелавам го от сърце

Мога да кажа, че се вълнувам сигурно повече, отколкото състезателите, защото това е един невероятен спектакъл, празник, най-вдъхновяващото, най-вълнуващото събитие, гледано от цял свят. Това каза избраната за председател на БОК Весела Лечева часове преди началото на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Лечева е част от делегацията на България, а официалната церемония по откриване на Игрите е тази вечер от 21:00 ч. и ще бъде излъчена на живо по БНТ 1 и БНТ 3.

"Това са най-добрите в света спортисти, сред които са и 20-те наши атлети, които ще ни представят на тези зимни олимпийски игри. Всеки един от тях би могъл да бъде на подиума, всеки един от тях би могъл да бъде в призовата шестица, пожелавам го от сърце", заяви пред БНТ Лечева.

"В тези 4 години доказаха, че могат да бъдат сред най-добрите. Знам, че не е лесно, олимпийските игри са много различни състезания, но нека да имат своя ден. Нека да покажат воля, да покажат най-вече желание за победа. Те го могат", завърши тя.

